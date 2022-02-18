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Однозначно сказати, що флюрона стане першим кроком до кінця пандемії, поки не можна, - епідеміолог

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Київ, П'ятниця 18 лютого 2022 14:36
Однозначно сказати, що флюрона стане першим кроком до кінця пандемії, поки не можна, - епідеміолог Фото: Однозначно сказати, що флюрона стане першим кроком до кінця пандемії, поки не можна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Мухарська, лікар-епідеміолог

Важко сказати чи стане флюрона (одночасне захворювання коронавірусом і грипом) першим кроком до закінчення пандемії. Для того, щоб зробити такі висновки потрібна хоч базова інформація, значно більше даних. Тим більше, що це нове захворювання офіційно не визнано.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла лікар-епідеміолог, Заслужений лікар України, екс-заступник головного санітарного лікаря, голова правління Всеукраїнської спілки громадських організацій "Український санітарно епідеміологічний союз" Людмила Мухарська.

Поки тільки окремі експерти виділяють цей синтез двох захворювань, але офіційно флюрона не кваліфікована.

Крім того, щоб зробити висновок, наскільки вона небезпечна, потрібен великий обсяг інформації від людей, які перехворіли на цю форму захворювання. Тому однозначно сказати, що флюрона стане першим кроком до кінця пандемії, поки не можна.

Зараз багато хто задається питанням: що небезпечніше - "Омікрон" або грип. Тут теж немає однозначної відповіді. Є люди, які вмирали і вмирають просто від грипу, а є жертви "Омікрону" або "Дельти". Це залежить не тільки від властивостей самих вірусів, але і від стану організму хворого.

Якщо у людини є хронічні захворювання або він вже в похилому віці, то існує великий ризик важко захворіти і навіть померти. І це незалежно від того, інфікувався він грипом або ж коронавірусом.

Людмила Мухарська для РБК-Україна

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