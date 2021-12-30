ru ua
Чт, 30 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Омикрон" уже более чем в 100 странах мира: в чем его опасность

Новина українською →
Киев, Четверг 30 декабря 2021 14:33
"Омикрон" уже более чем в 100 странах мира: в чем его опасность Фото: "Омикрон" имеет много мутаций (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Мухарская, врач-эпидемиолог

Новый штамм коронавируса "Омикрон" распространился уже в более чем в 100 странах мира. Он опасен тем, что имеет много мутаций, которые не исследованные.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала врач-эпидемиолог, Заслуженный врач Украины, экс-заместитель главного санитарного врача, глава правления Всеукраинского союза общественных организаций "Украинский санитарно-эпидемиологический союз" Людмила Мухарская.

Штамм коронавируса "Омикрон" - это один из вариантов вируса, который сейчас циркулирует по всей планете. Это не новый вирус, а просто вариант того, что есть. И не просто вспышка, а пандемия по всему миру.

Есть ли угроза распространения этого штамма в Украине? Риск есть, потому что мы знает, что этот вариант уже больше чем в 100 странах мира. Учитывая, что Украина в центре Европы и в некоторых странах, которые с нами граничат, распространяется этот вирус, а также то, что в Украине уже есть этот вариант, то риск существует.

На сегодняшний день фиксируется большинство случаев, когда течение болезни в легкой форме. Не исключено, что ситуация изменится. Этот вариант появился только несколько месяцев назад. Еще остаются вопросы. Как он будет вести себя дальше.

Чем он опасен? Тем, что у этого штамма COVID много мутаций и этот факт привел к тому, что Всемирная организация здравоохранения признала, что это вариант вируса, который вызывает обеспокоенность.

Варианты вируса "Дельта" и "Омикрон" могут вызывать клинические формы, которые могут быть тяжелыми. Но сейчас "Омикрон" вызывает меньше таких форм заболевания. Но вообще я бы их так не сравнивала, потому что еще есть много вопросов относительно этого штамма, ответов на которых нет.

Мухарская для РБК-Украина

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус Омикрон
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе