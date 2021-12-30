"Омикрон" уже более чем в 100 странах мира: в чем его опасность

Новый штамм коронавируса "Омикрон" распространился уже в более чем в 100 странах мира. Он опасен тем, что имеет много мутаций, которые не исследованные.

Штамм коронавируса "Омикрон" - это один из вариантов вируса, который сейчас циркулирует по всей планете. Это не новый вирус, а просто вариант того, что есть. И не просто вспышка, а пандемия по всему миру.

Есть ли угроза распространения этого штамма в Украине? Риск есть, потому что мы знает, что этот вариант уже больше чем в 100 странах мира. Учитывая, что Украина в центре Европы и в некоторых странах, которые с нами граничат, распространяется этот вирус, а также то, что в Украине уже есть этот вариант, то риск существует.

На сегодняшний день фиксируется большинство случаев, когда течение болезни в легкой форме. Не исключено, что ситуация изменится. Этот вариант появился только несколько месяцев назад. Еще остаются вопросы. Как он будет вести себя дальше.

Чем он опасен? Тем, что у этого штамма COVID много мутаций и этот факт привел к тому, что Всемирная организация здравоохранения признала, что это вариант вируса, который вызывает обеспокоенность.

Варианты вируса "Дельта" и "Омикрон" могут вызывать клинические формы, которые могут быть тяжелыми. Но сейчас "Омикрон" вызывает меньше таких форм заболевания. Но вообще я бы их так не сравнивала, потому что еще есть много вопросов относительно этого штамма, ответов на которых нет.

Мухарская для РБК-Украина