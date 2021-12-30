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"Омікрон" вже більше ніж у 100 країнах світу: у чому його небезпека

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Київ, Четвер 30 грудня 2021 14:33
"Омікрон" вже більше ніж у 100 країнах світу: у чому його небезпека Фото: "Омікрон" має багато мутацій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Мухарська, лікар-епідеміолог

Новий штам коронавірусу "Омікрон" поширився вже в більше ніж в 100 країнах світу. Він небезпечний тим, що має багато мутацій, які не досліджені.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла лікар-епідеміолог, Заслужений лікар України, екс-заступник головного санітарного лікаря, голова правління Всеукраїнської спілки громадських організацій "Український санітарно-епідеміологічний союз" Людмила Мухарська.

Штам коронавірусу "Омікрон" - це один з варіантів вірусу, який зараз циркулює по всій планеті. Це не новий вірус, а просто варіант того, що є. Тому спалах вже існує. І не просто спалах, а пандемія по всьому світі.

Чи є загроза поширення цього штаму в Україні? Ризик є, тому що ми знає, що цей варіант вже більше ніж в 100 країнах світу. Враховуючи, що Україна в центрі Європи і в деяких країнах, які з нами межуюють, поширюється цей вірус, а також те, що в Україні вже є цей варіант, то ризик існує.

На сьогоднішній день фіксується більшість випадків, коли перебіг хвороби у легкій формі. Не виключено, що ситуація зміниться. Цей варіант з'явився тільки декілька місяців тому. Ще залишаються питання. Як він буде поводити себе далі.

Чим він небезпечний? Тим, що в цьому штамі COVID багато мутацій і цей факт призвів до того, що Всесвітня організація охорони здоров'я визнала, що це варіант вірусу, який викликає пересторогу.

Варіанти вірусу "Дельта" і "Омікрон" можуть викликати клінічні форми, які можуть бути важкими. Але наразі "Омікрон" викликає менше таких форм захворювання. Але взагалі я б їх так не порівнювала, бо ще є багато питань щодо цього штаму, відповідей на яких немає.

Мухарська для РБК-Україна

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