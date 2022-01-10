"Омикрон" еще не вызвал новую вспышку COVID-19 в Украине

В мире фиксируется стремительное распространение штамма коронавируса "Омикрон". Первый случай в Украине зафиксировали еще в середине декабря, но почти спустя месяц можно говорить, что этот штамм выявили всего лишь у нескольких украинцев.

О том, почему наблюдается спад заболеваемости, а "Омикрон" до сих пор не стал доминирующим, в комментарии РБК-Украина рассказала глава Отдела оценки рисков и инфекционного контроля "Охматдета", исполнительный директор Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк.

Мы видим цифры по снижению заболеваемости коронавирусом. Что будет дальше, мы не знаем, но пока что волна действительно идет на спад. Я не думаю, что это связано только с праздниками. Они в том числе имеют значение, потому что люди разъехались, многие в отпусках, возможно, не так прицельно занимаются своим здоровье, но нельзя говорить, что это основной показатель снижения цифр.

Возможно, повлияли те карантины, которые были, хотя они и не выполнялись на практике в полной мере, но дали какой-то результат. И в принципе активное количество социальных людей (работники в офисах и так далее) уже переболело, у них каникулы, меньше контактов. Насколько эта ситуация стабилизируется после праздников, пока говорить сложно, не исключено, что будет рост.

Что касается штамма "Омикрон", он распространяется быстрее других. Но нельзя сказать, что в Украине он превалирует. Но опять-таки мы не знаем, какой штамм у каждого из заболевших. Мы понимаем, что "Омикрон" зафиксирован в Украине, но он не вызвал новую вспышку. Если коротко, можно сделать вывод, что это не превалирующий штамм на сегодня.

Почему так происходит? Возможно, это как-то совпало с "Дельта"-штаммом, который превалировал на этот момент, и пока что последняя вспышка была больше связана с ним. Но по "Омикрону" мы еще можем увидеть рост заболеваемости, потому что праздничные каникулы немного стерли ситуацию, и сейчас сложно говорить, что на самом деле происходит.

Екатерина Сояк, для РБК-Украина