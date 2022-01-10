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"Омікрон" ще не спричинив новий спалах COVID-19 в Україні

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Київ, Понеділок 10 січня 2022 15:45
"Омікрон" ще не спричинив новий спалах COVID-19 в Україні Українці масово ще не хворіють на "Омікрон"-штам (фото Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Катерина Сояк, лікар-епідеміолог

У світі фіксується стрімке поширення штаму коронавірусу "Омікрон". Перший випадок в Україні зафіксували ще в середині грудня, але майже за місяць можна говорити, що цей штам виявили лише у кількох українців.

Про те, чому спостерігається спад захворюваності, а "Омікрон" досі не став домінуючим, в коментарі РБК-Україна розповіла голова відділу оцінки ризиків та інфекційного контролю "Охматдиту", виконавчий директор Національної експертної групи з інфекційного контролю Катерина Сояк.

Ми бачимо цифри щодо зниження захворюваності на коронавірус. Що буде далі, ми не знаємо, але поки що хвиля дійсно йде на спад. Я не думаю, що це пов'язано тільки зі святами. Вони в тому числі мають значення, тому що люди роз'їхалися, багато хто у відпустках, можливо, не так прицільно займаються своїм здоров'я, але не можна говорити, що це основний показник зниження цифр.

Можливо, вплинули ті карантини, які були, хоча вони й не виконувалися на практиці в повній мірі, але дали якийсь результат. І в принципі активна кількість соціальних людей (працівники в офісах і так далі) вже перехворіла, у них канікули, менше контактів. Наскільки ця ситуація стабілізується після свят, поки говорити складно, не виключено, що буде зростання.

Що стосується штаму "Омікрон", він поширюється швидше за інших. Але не можна сказати, що в Україні він превалює. Але знову-таки ми не знаємо, який штам у кожного з хворих. Ми розуміємо, що "Омікрон" зафіксовано в Україні, але він не викликав новий спалах. Якщо коротко, можна зробити висновок, що це не превалюючий штам на сьогодні.

Чому так відбувається? Можливо, це якось збіглося з "Дельта" -штамом, який превалював на цей момент, і поки що останній спалах була більше пов'язана з ним. Але по "Омікрону" ми ще можемо побачити зростання захворюваності, тому що святкові канікули трохи стерли ситуацію, і зараз складно говорити, що насправді відбувається.

Катерина Сояк, для РБК-Україна

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