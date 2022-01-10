"Омикрон" еще не вызвал новую вспышку COVID-19 в Украине

Мы видим цифры по снижению заболеваемости коронавирусом. Что будет дальше, мы не знаем, но пока что волна действительно идет на спад. Я не думаю, что это связано только с праздниками. Они в том числе имеют значение, потому что люди разъехались, многие в отпусках, возможно, не так прицельно занимаются своим здоровье, но нельзя говорить, что это основной показатель снижения цифр.

Возможно, повлияли те карантины, которые были, хотя они и не выполнялись на практике в полной мере, но дали какой-то результат. И в принципе активное количество социальных людей (работники в офисах и так далее) уже переболело, у них каникулы, меньше контактов. Насколько эта ситуация стабилизируется после праздников, пока говорить сложно, не исключено, что будет рост.

Что касается штамма "Омикрон", он распространяется быстрее других. Но нельзя сказать, что в Украине он превалирует. Но опять-таки мы не знаем, какой штамм у каждого из заболевших. Мы понимаем, что "Омикрон" зафиксирован в Украине, но он не вызвал новую вспышку. Если коротко, можно сделать вывод, что это не превалирующий штамм на сегодня.

Почему так происходит? Возможно, это как-то совпало с "Дельта"-штаммом, который превалировал на этот момент, и пока что последняя вспышка была больше связана с ним. Но по "Омикрону" мы еще можем увидеть рост заболеваемости, потому что праздничные каникулы немного стерли ситуацию, и сейчас сложно говорить, что на самом деле происходит.

Екатерина Сояк, для РБК-Украина