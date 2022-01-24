"Омикрон" является доминирующим среди циркулирующих штаммов в Украине, - эксперт

Сейчас штам коронавируса "Омикрон" распространяется в Украине одновременно с вариантом "Дельта". И как раз за счет этого и есть тяжелые случаи болезни с госпитализацией.

Эта волна заболеваемости будет однозначно сильнее по количеству случаев зараженных одновременно. Это то, что мы называем интенсивность процесса. У нас будет рост числа инфицированных в геометрической прогрессии. Большая часть – это будут легкие формы. Но на фоне одновременного заражения значительного количества людей число госпитализаций и нагрузка на медицинскую здравоохранения все равно возрастет.

На самом деле, у нас уже сегодня все это есть. И началось этот рост еще в декабре. Сейчас у нас в государстве существует система так называемого пассивного надзора. То есть больной обратился к врачу и только после этого выявляют инфицирование. Тогда как за границей в основном действует система активного надзора – когда всех массово обследуют и так обнаруживают зараженных.

У нас масштаб заболеваемости такой же, как в европейских странах. Просто у нас есть те результаты, которые мы подтвердили лабораторно. А нужно также брать во внимание то, что часть тестов не является валидными и достаточно достоверными для того, чтобы обнаруживать новые случаи.

Более того, у нас нет тех ограничительных мер, которые разработаны и рекомендованы для штамма "Омикрона". Они отличаются от тех, которые свойственны для "Дельта". Все это в сумме дает нам искаженную картину. Мы видим только вершину айсберга – от реальной ситуации, которая есть на сегодня.

Можно сказать, что у нас было две крупных волны занесения "Омикрона" в страну. В декабре наши работники вернулись в Украину на празднование Рождества. Это была первая массовая волна массового завезения "Омикрона" на Западную Украину.

Потом достаточно много наших граждан вернулись с отдыха во время новогодних праздников, и это уже была вторая большая волна занесения. Дальше было интенсивное перемещение населения, люди контактировали друг с другом во время праздников, пренебрегая противоэпидемическими мерами.

Сейчас "Омикрон" распространяется в Украине одновременно с вариантом "Дельта". И как раз за счет этого и есть тяжелые случаи болезни с госпитализацией. Но большинство случаев заражения, действительно, приходится на генетически новый вариант "Омикрон". Он является доминирующим среди циркулирующих штаммов.

Эта волна эпидемии, скорее всего, будет гораздо короче чем это было во время осеннего подъема. В этот раз в эпидемический процесс будет задействовано большее количество людей. Во-первых – за счет сокращения инкубационного периода у нового варианта вируса. Во-вторых – из-за повышения его контагиозности.

И в-третьих – из-за того, что у нас нет достаточной прослойки людей, которые не будут задействованы в эпидемическом процессе. Разве что будет определенный процент тех, у кого есть генетическая невосприимчивость к новому варианту. Сегодня расчеты показывает, что таких людей может быть до 14%.

Наталья Виноград для РБК-Украина