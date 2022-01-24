"Омікрон" є домінуючим серед циркулюючих штамів в Україні, - експерт

Зараз штам коронавірусу "Омікрон" поширюється в Україні одночасно з варіантом "Дельта". І якраз за рахунок цього і є важкі випадки хвороби з госпіталізацією.

Ця хвиля захворюваності буде однозначно сильнішою за кількістю випадків заражених одночасно. Це те, що ми називаємо інтенсивність процесу. У нас буде зростання числа інфікованих в геометричній прогресії. Велика частина - це будуть легкі форми. Але на тлі одночасного зараження значної кількості людей число госпіталізацій і навантаження на медичну охорони здоров'я все одно зросте.

Насправді, у нас вже сьогодні все це є. І почалося це зростання ще в грудні. Зараз у нас в державі існує система так званого пасивного нагляду. Тобто хворий звернувся до лікаря і тільки після цього виявляють інфікування. Тоді як за кордоном в основному діє система активного нагляду - коли всіх масово обстежують і так виявляють заражених.

У нас масштаб захворюваності такий же, як в європейських країнах. Просто у нас є ті результати, які ми підтвердили лабораторно. А потрібно також брати до уваги те, що частина тестів не є валідними і досить достовірними для того, щоб виявляти нові випадки.

Більш того, у нас немає тих обмежувальних заходів, які розроблені і рекомендовані для штаму "Омікрона". Вони відрізняються від тих, які властиві для "Дельта". Все це в сумі дає нам спотворену картину. Ми бачимо тільки вершину айсберга - від реальної ситуації, яка є на сьогодні.

Можна сказати, що у нас було дві великі хвилі занесення "Омікрона" в країну. У грудні наші працівники повернулися в Україну на святкування Різдва. Це була перша масова хвиля масового завезення "Омікрона" на Західну Україну.

Потім досить багато наших громадян повернулися з відпочинку під час новорічних свят, і це вже була друга велика хвиля занесення. Далі було інтенсивне переміщення населення, люди контактували один з одним під час свят, нехтуючи протиепідемічними заходами.

Зараз "Омікрон" поширюється в Україні одночасно з варіантом "Дельта". І якраз за рахунок цього і є важкі випадки хвороби з госпіталізацією. Але більшість випадків зараження, дійсно, припадає на генетично новий варіант "Омікрон". Він є домінуючим серед циркулюючих штамів.

Ця хвиля епідемії, швидше за все, буде набагато коротшою ніж це було під час осіннього підйому. Цього разу в епідемічний процес буде задіяно більшу кількість людей. По-перше - за рахунок скорочення інкубаційного періоду у нового варіанту вірусу. По-друге - через підвищення його контагіозності.

І по-третє - через те, що у нас немає достатнього прошарку людей, які не будуть задіяні в епідемічному процесі. Хіба що буде певний відсоток тих, у кого є генетична несприйнятливість до нового варіанту. Сьогодні розрахунки показує, що таких людей може бути до 14%.

Наталія Виноград для РБК-Україна