"Омикрон" вызовет гораздо большую заболеваемость в Украине, чем "Дельта"-штамм

Одно из отличий "Омикрона" от всех предыдущих вариантов - он очень контагиозный. Но в то же время, исходя из тех данных, которые мы получаем от ВОЗ, от наших медиков и ученых - он легче переносится, особенно вакцинированными людьми.

За последнюю неделю количество инфицированных COVID-19 в Украине поднялось с 6 до 20 тысяч. Мы видим, что сейчас доминирующим возбудителем является штамм "Омикрон" как в мире, так и, вероятно, по Украине в том числе.

Мы прогнозируем, что во время этой волны у нас будут высокие цифры заболевших, если учитывать достаточно невысокий уровень вакцинации по сравнению с другими странами. Предположительно, количество инфицированных будет гораздо больше, чем во время "Дельта"-волны. Но система здравоохранения, как ожидается, будет менее загружена, чем во время предыдущих вспышек.

Сейчас при суточном количестве заражений в около 20 тысяч средняя заполненность коек с кислородом по стране составляет примерно 27%. То есть даже при росте количества инфицированных нагрузка на больницы пока небольшая. Сейчас к этой волне в Украине подготовлено 64 тысячи коек, из которых 97% обеспечены кислородом.

Тест-систем у нас также достаточно. Единственное, мы полагаем, что будет больше нагрузки на ПЦР-тестирование, поскольку тесты на антиген, быстрые тесты, которые можно делать в домашних условиях, не настолько точно выявляют COVID-19, вызванный "Омикроном", чем ПЦР.

Если посмотреть на опыт других стран и на то, как у нас проходили прошлые волны, то пик этой волны мы ожидаем примерно в середине - в конце февраля. Если рост продолжится такими же темпами, как сейчас, в той же прогрессии - а у нас уже сейчас наблюдается не арифметическая, а скорее, геометрическая - то мы должны выйти на плато и пик примерно через 2-3 недели.

Министерство здравоохранения и правительство отталкиваются от рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Мы видим пример Великобритании, которая решила смягчить карантинные правила. Но там высокий процент вакцинированного населения. Если ВОЗ предоставит рекомендации по ослаблению карантина для многих стран, тогда Украина будет рассматривать возможность изменить правила карантина. Пока на сегодняшний день мы не видим оснований это делать. Вместе с тем правительство также пока не видит необходимости ужесточать ограничения и условия карантина в "красных" зонах.

Михаил Радуцкий, для РБК-Украина