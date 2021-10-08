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Отсутствие антител после вакцинирования, не свидетельствует о неэффективности прививки

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Пятница 08 октября 2021 16:52
Отсутствие антител после вакцинирования, не свидетельствует о неэффективности прививки Фото: отсутствие антител после вакцинирования, не свидетельствует о неэффективности прививки (Getty Images)
Автор: Борис Донской, врач-иммунолог

Тест-системы на выявление заболевания, в первую очередь предназначены для ответа на вопрос "болели ли вы". Не все тесты могут отметить наличие антител после вакцинации против коронавируса.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал иммунолог лаборатории иммунологии Института педиатрии, акушерства и гинекологии им. А. Лукьяновой Борис Донской.

Вопрос какой тест-системой проверялись, вопрос какой вакциной делали прививку. Некоторые вакцины стимулируют выработку антител к маленькому кусочку вируса, а если тест-система обнаруживает антитела к другому кусочку вируса - вполне естественно, что ни одна вакцина такого типа не даст вам появления антител к другому кусочку.

Кроме того, тест-системы могут иметь разную чувствительность, таким образом тесты могут не обнаруживать антитела. Тест-системы дают ответ "вы болели, или нет", а не дают ответ "вы вакцинировались, или нет".

Как происходит выработка иммунной памяти

Если человек инфицируется, то его иммунная система должна выждать пять-семь дней, для того, чтобы распознать врага и начать против него продуцировать антитела и специфические Т-клетки. И когда она начнет это делать - организм выздоравливает. Его тест-система поняла, как с ним работать.

Почему вакцинация предотвращает тяжелые случаи заболевания

Но, если человек до этого был привит, то его иммунная система уже не тратит столько времени, чтобы понять с кем он имеет дело и сразу начинает бороться с попаданием вируса. Поэтому после прививки человек болеет, даже, если болеет - очень-очень легко. Это иммунная память.

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