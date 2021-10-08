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Відсутність антитіл після вакцинування, не свідчить про неефективність щеплення

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П'ятниця 08 жовтня 2021 16:52
Відсутність антитіл після вакцинування, не свідчить про неефективність щеплення Фото: Відсутність антитіл після вакцинування, не свідчить про неефективність щеплення (Getty Images)
Автор: Борис Донський, лікар-імунолог

Тест-системи на виявлення захворювання, в першу чергу призначені для відповіді на питання "чи хворіли ви". Не усі тести можуть відзначити наявність антитіл після вакцинування проти коронавірусу.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав імунолог Лабораторії імунології Інституту педіатрії, акушерства і гінекології ім. А. Лук'янової Борис Донський.

Питання якою тест-системою перевірялися, питання якою вакциною робили щеплення. Деякі вакцини стимулюють вироблення антитіл до маленького шматочка вірусу, а якщо тест-система виявляє антитіла до іншого шматочка вірусу - цілком природно, що жодна вакцина такого типу не дасть вам появи антитіл до іншого шматочка.

Крім того, тест-системи можуть мати різну чутливість, таким чином тести можуть не виявляти антитіла. Тест-системи дають відповідь "ви хворіли, чи ні", а не дають відповідь "ви вакцинувалися, чи ні".

Як відбувається вироблення імунної пам’яті

Якщо людина інфікується, то її імунна система мусить вичекати п’ять-сім днів, для того, щоб розпізнати ворога й почати проти нього продукувати антитіла і специфічні Т-клітини. Й коли вона почне це робити - організм одужує. Його тест-система зрозуміла, як з ним працювати.

Чому вакцинування запобігає тяжким випадкам захворювання

Але, якщо людина до цього була щеплена, то її імунна система вже не витрачає стільки часу, щоб зрозуміти з ким вона має справу й одразу починає боротися з потраплянням вірусу. Тому після щеплення людина хворіє, навіть, якщо хворіє - дуже-дуже легко. Це є імунна пам’ять.

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