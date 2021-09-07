Переход в "желтую" зону: эпидемиолог объяснила ужесточение карантина в Украине

Сейчас начинается подъем заболеваемости, сейчас люди вернулись из отпусков, дети пошли в школы, детские сады, студенты - в вузы, интенсивность общения увеличилась. Потом добавится дополнительный фактор - это холод, а значит, люди будут больше времени проводить в закрытых помещениях. А закрытое помещение - это условия для циркуляции вируса.

Поэтому все идет к тому, что количество случаев будет увеличиваться. Дополнительный фактор - это все большее число зарегистрированных случаев штамма "Дельта", который отличается тем, что он более контагиозный, т.е. один человек может заразить большее число людей. И он более агрессивный, более вирулентный, в процентном отношении частота тяжелых случаев и госпитализаций больше, чем при штамме "Альфа".

Эти 1,5 года не прошли бесследно, увеличилось количество коек с подведенным кислородом. Но если будет слишком много тяжелых случаев, госпитализаций, то будет слишком большая нагрузка на здравоохранение, может не хватать медицинских работников, коек. Поэтому мы должны упредить эту ситуацию и принять меры.

Наша задача, чтобы не были переполнены больницы, чтобы каждый человек, который заболеет, получил квалифицированную помощь. Вакцинация у нас идет, уже около 10 млн доз введено, но две дозы получили меньше 5 млн человек. Мы считаем, что человек защищен через две недели после двух доз вакцины. Вакцинация сдерживающий фактор, но она недостаточна для того, чтобы мы могли себя чувствовать свободно. Поэтому необходимы дополнительные меры: маски, дистанция, ограничения по транспорту. Все эти ограничения предусмотрены в постановлении о зонах.

На каждый цвет, на каждую зону, прописаны критерии. Если регион не соответствует критическим уровням, то тогда вводится тот или иной уровень вводится: "желтый", "оранжевый", "красный" или "зеленый". Сейчас у нас области переходят из "зеленой" зоны в "желтую" по разным критериям, по госпитализации, по проценту тестирований.

Татьяна Чумаченко, для РБК-Украина