Перехід в "жовту" зону: епідеміолог пояснила посилення карантину в Україні

Зараз починається підйом захворюваності, зараз люди повернулися з відпусток, діти пішли в школи, дитячі садки, студенти - у виші, інтенсивність спілкування збільшилася. Потім додасться додатковий фактор - це холод, а значить, люди будуть більше часу проводити в закритих приміщеннях. А закрите приміщення - це умови для циркуляції вірусу.

Тому все йде до того, що кількість випадків буде збільшуватися. Додатковий фактор - це все більше число зареєстрованих випадків штаму "Дельта", який відрізняється тим, що він більш контагіозний, тобто одна людина може заразити більшу кількість людей. І він більш агресивний, більш вірулентний, в процентному відношенні частота важких випадків і госпіталізацій більше, ніж при штамі "Альфа".

Ці 1,5 роки не пройшли безслідно, збільшилася кількість ліжок з підведеним киснем. Але якщо буде занадто багато важких випадків, госпіталізацій, то буде занадто велике навантаження на охорону здоров'я, може не вистачати медичних працівників, ліжок. Тому ми повинні попередити цю ситуацію і вжити заходів.

Наше завдання, щоб не були переповнені лікарні, щоб кожна людина, яка захворіє, отримала кваліфіковану допомогу. Вакцинація у нас йде, вже близько 10 млн доз введено, але дві дози отримали менше 5 млн осіб. Ми вважаємо, що людина захищена через два тижні після двох доз вакцини. Вакцинація - стримуючий фактор, але вона недостатня для того, щоб ми могли себе почувати вільно. Тому необхідні додаткові заходи: маски, дистанція, обмеження по транспорту. Всі ці обмеження передбачені в постанові про зони.

На кожен колір, на кожну зону, прописані критерії. Якщо Регіон не відповідає критичним рівням, то тоді вводиться той чи інший рівень вводиться: "жовтий", "помаранчевий", "червоний" або "зелений". Зараз у нас області переходять з "зеленої" зони в "жовту" за різними критеріями, за госпіталізацією, за відсотком тестувань.

Тетяна Чумаченко, для РБК-Україна