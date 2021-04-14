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Пока сложно спрогнозировать, как будет развиваться ситуация с COVID после майских праздников

Новина українською → Киев, Среда 14 апреля 2021 19:05
Пока сложно спрогнозировать, как будет развиваться ситуация с COVID после майских праздников Фото: пока сложно спрогнозировать, как будет развиваться ситуация с COVID после майских праздников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Мухарская, врач-эпидемиолог

В Украине волнообразное течение заболеваемости коронавирусом - с периодами подъема и спада. Поэтому пока сложно спрогнозировать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом после майских праздников и Пасхи.

Об этом рассказала РБК-Украина врач-эпидемиолог, заслуженный врач Украины, экс-заместитель главного санитарного врача, глава правления Всеукраинского союза общественных организаций "Украинский санитарно-эпидемиологический союз" Людмила Мухарская.

Заболеваемость коронавирусом идет на спад в отдельных регионах. В среднем по стране наметилась стабилизация, но регион на регион не похож. В первую очередь из-за количества госпитализации и смертности. Эти два показателя отображают реальную ситуацию. Тот подъем, который был у нас зафиксирован, все еще продолжается.

За весь период наблюдений за COVID-19, то есть с весны прошлого года, не было такого периода, чтобы заболеваемость падала до единичных случаев. Минимальное количество доходило до 2 тысяч в определенный период, но в целом заболеваемость существенно не уменьшалась. Поэтому отдельные специалисты стали считать, что это не третья волна, а третий пик первой волны.

Но важно то, что у нас волнообразное течение заболеваемости - с периодами подъема и периодами спада. Сейчас мы на подъеме и нужно подождать, чтобы понять, как дальше будет развиваться ситуация, и когда начнется стабилизация, а потом спад.

Учитывая, что ограничительные мероприятия были введены не по всей стране, а в отдельных регионах, уже ясно, что одни области достигают стабилизации, а в других пока, к сожалению, заболеваемость растет.

Людмила Мухарская, для РБК-Украина

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