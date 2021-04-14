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Поки складно спрогнозувати, як буде розвиватися ситуація з COVID після травневих свят

Новость на русском → Київ, Середа 14 квітня 2021 19:05
Поки складно спрогнозувати, як буде розвиватися ситуація з COVID після травневих свят Фото: поки складно спрогнозувати, як буде розвиватися ситуація з COVID після травневих свят (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Мухарська, лікар-епідеміолог

В Україні хвилеподібний перебіг захворюваності на коронавірус - з періодами підйому і спаду. Тому поки складно спрогнозувати, як буде розвиватися ситуація з коронавірусом після травневих свят та Пасхи.

Про це розповіла РБК-Україна лікар-епідеміолог, заслужений лікар України, екс-заступник головного санітарного лікаря, голова правління Всеукраїнської спілки громадських організацій "Український санітарно-епідеміологічний союз" Людмила Мухарська.

Захворюваність на коронавірус йде на спад в окремих регіонах. В середньому по країні намітилася стабілізація, але регіон на регіон не схожий. В першу чергу через кількість госпіталізації та смертності. Ці два показники відображають реальну ситуацію. Той підйом, який був у нас зафіксовано, все ще триває.

За весь період спостережень за COVID-19, тобто з весни минулого року, не було такого періоду, щоб захворюваність падала до поодиноких випадків. Мінімальна кількість доходила до 2 тисяч на певний період, але загалом захворюваність істотно не зменшувалася. Тому окремі фахівці стали вважати, що це не третя хвиля, а третій пік першої хвилі.

Але важливо те, що у нас хвилеподібний перебіг захворюваності - з періодами підйому і періодами спаду. Зараз ми на підйомі і потрібно почекати, щоб зрозуміти, як далі буде розвиватися ситуація, і коли розпочнеться стабілізація, а потім спад.

Враховуючи, що обмежувальні заходи були введені не по всій країні, а в окремих регіонах, вже ясно, що одні області досягають стабілізації, а в інших - поки що, на жаль, захворюваність зростає.

Людмила Мухарська, для РБК-Україна

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