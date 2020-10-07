Последствия жесткого карантина не должны превышать последствия COVID-19

В Украине все чаще говорят о возможности нового локдауна из-за роста случаев коронавируса. Нужно ли снова вводить жесткий карантин по всей стране врач-инфекционист Федор Лапий рассказал в комментарии РБК-Украина.

Нельзя однозначно сказать есть ли необходимость вводить повторный локдаун или достаточно адаптивного карантина, потому что нужно понимание, что может остановить "ковид", и понимание, что может остановить жизнь страны.

Если говорить с точки зрения инфекциониста, то если инфекция передается воздушно-капельным путем, для ее прекращения нужно пресечь любые контакты между людьми, что и предусматривал жесткий карантин. Но Украина находится в окружении других стран, мы не сможем пребывать долго в карантине, и вирус все равно будет к нам проникать. Надо чтобы последствия жесткого карантина не превышали последствия от болезни, потому что экономике надо жить.

Весной 2020 года надо было выиграть время (вводя жесткий карантин, – ред.). Впереди сезон простуд, гриппа, "ковида" и адаптивный карантин – это самое оптимальное решение, но надо думать, как корректировать данную модель.

Мы встретились с вызовом, которого давно не имели, надо было выиграть время с точки зрения оборудования, моделей предоставления помощи, оснащения стационаров, надо было изучить вирус, потому введение жесткого карантина было правильным.

Рост количества случаев связан не только с ростом тестирования. В то же время растет количество тяжелобольных, которые требуют госпитализации, это доказывает, что действительно есть рост заболеваемости, дело не только в тестах.

Федор Лапий, для РБК-Украина