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Наслідки жорсткого карантину не повинні перевищувати наслідки COVID-19

Новость на русском → Київ, Середа 07 жовтня 2020 12:50
Наслідки жорсткого карантину не повинні перевищувати наслідки COVID-19 Жорсткий карантин може принести шкоду економіці (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Федір Лапій, лікар-імунолог, кандидат медичних наук

В Україні все частіше говорять про можливість нового локдауну через зростання випадків коронавірусу. Чи потрібно знову вводити жорсткий карантин по всій країні лікар-інфекціоніст Федір Лапій розповів в коментарі РБК-Україна.

Не можна однозначно сказати, чи є необхідність вводити повторний локдаун або досить адаптивного карантину, тому що потрібно розуміння, що може зупинити "ковід", і розуміння, що може зупинити життя країни.

Якщо говорити з точки зору інфекціоніста, якщо інфекція передається повітряно-крапельним шляхом, для її припинення потрібно зупинити будь-які контакти між людьми, що і передбачав жорсткий карантин. Але Україна знаходиться в оточенні інших країн, ми не зможемо перебувати довго в карантині, і вірус все одно буде до нас проникати. Треба щоби наслідки жорсткого карантину не перевищували наслідки від хвороби, тому що економіці треба жити.

Навесні 2020 року треба було виграти час (вводячи жорсткий карантин, – ред.). Попереду сезон застуд, грипу, "ковіду" і адаптивний карантин – це найоптимальніше рішення, але треба думати, як коригувати дану модель.

Ми зустрілися з викликом, якого давно не мали, треба було виграти час з точки зору обладнання, моделей надання допомоги, оснащення стаціонарів, треба було вивчити вірус, тому введення жорсткого карантину було правильним.

Зростання кількості випадків пов'язане не тільки з ростом тестування. Водночас зростає кількість тяжкохворих, які потребують госпіталізації, це доводить, що справді є зростання захворюваності, справа не тільки в тестах.

Федір Лапій, для РБК-Україна

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