ru ua
Чт, 25 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Правила "желтой" зоны карантина изменили: в чем причина и как это повлияет на эпидситуацию

Новина українською →
Киев, Четверг 25 ноября 2021 17:33
Правила "желтой" зоны карантина изменили: в чем причина и как это повлияет на эпидситуацию Фото: изменение правил "желтой" зоны карантина в Украине вполне оправдано (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Чумаченко, доктор медицинских наук

Правила адаптивного карантина в Украине изменили. Отныне в "желтом" уровне эпидемической опасности для работы общественных заведений и их посещения необходимо получить по крайней мере одну дозу вакцины от коронавируса или отрицательный результат ПЦР-теста.

О том, чем были обусловлены такие изменения и как они повлияют на дальнейшую ситуацию с COVID-19 в нашей стране, в комментарии РБК-Украина рассказала доктор медицинских наук, профессор и заведующий кафедрой эпидемиологии Харьковского медицинского университета Татьяна Чумаченко.

Эпидемиологическая ситуация в нашей стране достаточно сложная. Небольшое снижение заболеваемости, которое сейчас мы наблюдаем, оно обусловлено тем, что у нас большая часть областей была в “красной” зоне, каникулы были в школах. То есть такая интенсивность общения была в стране снижена. Поэтому, на сегодня, по большому счету, карантинные правила, которые ужесточили в "желтой" зоне, они оправданы.

Почему они раньше не были введены? Потому что у нас не была доступна вакцинация для всех. Работал Национальный план иммунизации, где были прописаны этапы, то есть: кто в первую очередь должен быть привит, кто во вторую. Потому как количество вакцин не позволяло привить всех сразу.

Сейчас вакцин достаточно, пункты вакцинации работают, мобильные бригады работают. Поэтому, конечно, те требования, которые добавили в "желтой" зоне (заведения могут работать и посещать только при условии вакцинации одной дозой всего персонала или при наличии сертификата иммунизации или выздоровления) - это оправдано.

Потому что, если люди будут интенсивно контактировать между собой, то заболеваемость COVID-19 снова пойдет вверх, а за ней - и смертность, будет перегружена медицинская система, не будет хватать кислорода. Поэтому такие изменения в правилах "желтой" зоны, на мой взгляд, вполне оправданы. Это дает возможность улучшить эпидситуацию в стране и показатели COVID-вакцинации.

Следовательно, чтобы у нас в стране заболеваемость коронавирусом не увеличивалась, нам нужно минимизировать физические контакты и увеличить вакцинацию. На сегодня у нас около 30% населения привито от COVID-19. Это очень мало для прекращения циркуляции вируса.

Мало того, есть угроза появления еще более вирулентных, агрессивных штаммов, которые даже при неполной вакцинации могут вызвать заболевание, "прячась от иммунного ответа". Вследствие чего заболеваемость еще тяжелее будет протекать. Поэтому сейчас, самое главное мероприятие - это обеспечить вакцинацию как можно большего количества людей, включая детей.

В любом случае мы не откидаем маски, несмотря на получение двух доз вакцин от COVID, ее необходимо носить, соблюдать дистанцию. Также было бы лучше снизить до минимума проведение различных массовых мероприятий, ведь они также могут способствовать ухудшению эпидситуации в стране.

Татьяна Чумаченко, для РБК-Украина

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Карантин Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе