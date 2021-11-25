Правила "жовтої" зони карантину змінили: в чому причина і як це вплине на епідситуацію

Правила адаптивного карантину в Україні змінили. Відтепер у "жовтому" рівні епідемічної небезпеки для роботи громадських закладів та їх відвідування необідно отримати принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу чи негативний результат ПЛР-тесту.

Про те, чим були зумовлені такі зміни та як вони вплинуть на подальшу ситуацію з COVID-19 в нашій країні, в коментарі РБК-Україна розповіла доктор медичних наук, професор і завідувач кафедри епідеміології Харківського медичного університету Тетяна Чумаченко.

Епідеміологічна ситуація в нашій країні досить складна. Невелике зниження захворюваності, яке зараз ми спостерігаємо, воно зумовлене тим, що у нас більша частина областей була у “червоній” зоні, канікули були у школах. Тобто така інтенсивність спілкування була в країні знижена. Тому, на сьогодні, за великим рахунком, карантинні правила, які посилили в "жовтій" зону, вони виправдані.

Чому вони раніше не були введені? Тому що у нас не була доступна вакцинація для всіх. Працював Національний план імунізації, де були прописані етапи, тобто: хто в першу чергу має бути щеплений, хто в другу. Тому що кількість вакцин не дозволяла прищепити всіх одразу.

Зараз вакцин достатньо, пункти вакцинації працюють, мобільні бригади працюють. Тому, звичайно, ті вимоги, що додали в "жовтій" зоні (заклади можуть працювати і відвідувати лише за умови вакцинації однією дозою всього персоналу або за наявності сертифікату імунізації чи одужання) - це виправдано.

Тому що, якщо люди будуть інтенсивно контактувати між собою, то захворюваність на COVID-19 знову піде вгору, а за нею - і смертність, буде перевантажена медична система, не вистачатиме кисню. Тому такі зміни в правилах "жовтої" зони, на мій погляд, цілком виправдані. Це дає можливість покращити епідситуацію в країні та показники COVID-вакцинації.

Отже, щоб у нас у країні захворюваність на коронавірус не збільшувалася, нам потрібно мінімізувати фізичні контакти та збільшити вакцинацію. На сьогодні у нас близько 30% населення лише щеплено від COVID-19. Це дуже мало для припинення циркуляції вірусу.

Мало того, є загроза появи ще більш вірулентних, агресивних штамів, які навіть при неповній вакцинації можуть викликати захворювання, "ховаючись від імунної відповіді". Внаслідок чого захворюваність ще важче протікатиме. Тому зараз, найголовніший захід - це забезпечити вакцинацію якнайбільшої кількості людей, включаючи дітей.

У будь-якому випадку ми не відкидаємо маски, попри отримання двох доз вакцин від COVID, її необхідно носити, дотримуватись дистанції. Також було б краще знизити до мінімуму проведення різних масових заходів, адже вони також можуть сприяти погіршенню епідситуації в країні.

Тетяна Чумаченко, для РБК-Україна