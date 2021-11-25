Правила "желтой" зоны карантина изменили: в чем причина и как это повлияет на эпидситуацию

Эпидемиологическая ситуация в нашей стране достаточно сложная. Небольшое снижение заболеваемости, которое сейчас мы наблюдаем, оно обусловлено тем, что у нас большая часть областей была в “красной” зоне, каникулы были в школах. То есть такая интенсивность общения была в стране снижена. Поэтому, на сегодня, по большому счету, карантинные правила, которые ужесточили в "желтой" зоне, они оправданы.

Почему они раньше не были введены? Потому что у нас не была доступна вакцинация для всех. Работал Национальный план иммунизации, где были прописаны этапы, то есть: кто в первую очередь должен быть привит, кто во вторую. Потому как количество вакцин не позволяло привить всех сразу.

Сейчас вакцин достаточно, пункты вакцинации работают, мобильные бригады работают. Поэтому, конечно, те требования, которые добавили в "желтой" зоне (заведения могут работать и посещать только при условии вакцинации одной дозой всего персонала или при наличии сертификата иммунизации или выздоровления) - это оправдано.

Потому что, если люди будут интенсивно контактировать между собой, то заболеваемость COVID-19 снова пойдет вверх, а за ней - и смертность, будет перегружена медицинская система, не будет хватать кислорода. Поэтому такие изменения в правилах "желтой" зоны, на мой взгляд, вполне оправданы. Это дает возможность улучшить эпидситуацию в стране и показатели COVID-вакцинации.

Следовательно, чтобы у нас в стране заболеваемость коронавирусом не увеличивалась, нам нужно минимизировать физические контакты и увеличить вакцинацию. На сегодня у нас около 30% населения привито от COVID-19. Это очень мало для прекращения циркуляции вируса.

Мало того, есть угроза появления еще более вирулентных, агрессивных штаммов, которые даже при неполной вакцинации могут вызвать заболевание, "прячась от иммунного ответа". Вследствие чего заболеваемость еще тяжелее будет протекать. Поэтому сейчас, самое главное мероприятие - это обеспечить вакцинацию как можно большего количества людей, включая детей.

В любом случае мы не откидаем маски, несмотря на получение двух доз вакцин от COVID, ее необходимо носить, соблюдать дистанцию. Также было бы лучше снизить до минимума проведение различных массовых мероприятий, ведь они также могут способствовать ухудшению эпидситуации в стране.

Татьяна Чумаченко, для РБК-Украина