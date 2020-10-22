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ПЦР-тестирование на коронавирус только в 60% показывает результат

Автор: Олег Рубан, глава Госпотребслужбы Киева

ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию только в 60% показывает результат. В комментарии РБК-Украина глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан объяснил, почему такая ситуация с ПЦР-тестами.

Сегодня Минздрав перешел к правильным действиям, как делается при всех инфекционных заболеваниях. Диагноз можно устанавливать и клинически. Сегодня диагноз коронавирусной инфекции устанавливается путем клинико-лабораторных исследований, на основании клинических исследований и на основании рентгенологических исследований.

ПЦР - это лабораторный показатель, который только в 60% может показать результат. Это зависит и от забора того материала, который берется из носоглотки, так и от самого механизма забора.

40% действительно в носителе заболевания не обнаруживается. Это связано с тем, что в том месте, где берется забор - его нет. Что касается самой диагностической системы - это нормальная ситуация, поэтому опираются на клинико-диагностические исследования.

Олег Рубан, для РБК-Украина

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