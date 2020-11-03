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Решение о развертывании мобильных госпиталей еще не принято

Новина українською → Киев, Вторник 03 ноября 2020 13:25
Решение о развертывании мобильных госпиталей еще не принято Фото: врач (РБК-Украина)
Автор: Лилия Гудзь, глава пресс-службы НСЗУ

Решение о развертывании мобильных госпиталей из-за ухудшения ситуации с коронавирусом пока не принято. Об этом сообщила в комментарии РБК-Украина пресс-секретарь Национальной службы здоровья Украины Лилия Гудзь.

Окончательного решения по развертыванию мобильных госпиталей еще не принято. Сейчас обсуждается возможность их развертывания. Методы, способы, как это будет оплачиваться.

Именно решения и способы оплаты - в процессе, но деталей еще нет. Это еще решается на уровне Министерства здравоохранения и Кабмина.

Лилия Гудзь, для РБК-Украина

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