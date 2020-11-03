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Рішення щодо розгортання мобільних шпиталей ще не прийнято

Новость на русском → Київ, Вівторок 03 листопада 2020 13:25
Рішення щодо розгортання мобільних шпиталей ще не прийнято Фото: лікар (РБК-Україна)
Автор: Лілія Гудзь, глава прес-служби НСЗУ

Рішення щодо розгортання мобільних шпиталей через погіршення ситуації з коронавірус поки не прийнято. Про це повідомила у коментарі РБК-Україна прес-секретар Національної служби здоров'я України Лілія Гудзь.

Остаточного рішення щодо розгортання мобільних шпиталей ще не прийнято. Зараз обговорюється можливість їх розгортання. Методи, способи, як це буде оплачуватися.

Саме рішення й способи оплати - в процесі, але деталей ще немає. Це ще вирішується на рівні Міністерства охорони здоров'я і Кабміну.

Лілія Гудзь, для РБК-Україна

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