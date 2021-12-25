Ревакцинальная доза VS дополнительная. В чем разница

В Украине уже стартовала кампания введения дополнительной дозы вакцины от коронавируса. А на днях в Министерстве здравоохранения объявили о начале ревакцинации отдельных категорий граждан.

В чем разница между дополнительной и бустерной дозами и как их получить, рассказал в комментарии РБК-Украина министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Дополнительная и бустерная доза - это одно и то же?

"Нет, это разные вещи. Бустерная доза – это доза, которую вводят, чтобы усилить эффективность вакцины, которая со временем снижается.

Дополнительная доза – это доза, которую вводят, чтобы обезопасить людей, у которых из-за тяжелых болезней две дозы вакцины могут не дать надлежащей защиты" - объясняет министр здравоохранения Виктор Ляшко

Ревакцинальная доза

"Вакцинация - это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни. Для лучшей защиты украинцев от тяжелого течения болезни, сейчас у нас разрешена как ревакцинальна доза, так и дополнительная", - объясняет министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министерство здравоохранения Украины одобряет позицию НТГЭИ по вопросу ревакцинации населения против COVID-19, независимо от того, какую вакцину человек получил во время первичной вакцинации.

Оптимально ввести ревакцинальную дозу в период от 181-го до 270-го дня от получения последней дозы.

Как отмечает министр, ревакцинальную дозу уже ввели для медицинских работников и сотрудников домов интернатного типа, как для групп риска по профессии. Они могут получить ее по меньшей мере через 6 месяцев с даты получения второй дозы. По состоянию на сегодня ревакцинальную дозу уже получило 367 человек.

"Также, согласно рекомендациям НТГЭИ ревакцинация проводится так: бустер м-РНК вакцинами Modernа и Pfizer на все типы вакцины. Например, если базовая вакцинация у вас была сделана Коронаваком или АстраЗенекою, ревакцинальную дозу вы получите мРНК вакциной", - отметил Виктор Ляшко

Получение ревакцинальної дозы предусматривает выдачу документов о вакцинации, которые будут действовать 270 дней, считая от даты последней прививки против COVID-19.

Дополнительная доза

"Люди с рядом тяжелых болезней, в которых мог не сформироваться надлежащий иммунную защиту после двух доз вакцины могут получить дополнительную дозу вакцины через 28 дней после основного курса прививок независимо от того, какой вакциной они привились. Сейчас дополнительную дозу получили 529 человек", - рассказывает Виктор Ляшко.

Кто может получить дополнительную дозу вакцины?

Люди с различными видами рака крови (лейкоз, лимфомы, миеломы, гематологические злокачественные опухоли и т. д.);

люди с ВИЧ-инфекцией;

люди после трансплантации органов, трансплантации стволовых клеток;

люди с аутоиммунными заболеваниями, получающие иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию;

люди после химиотерапии или лучевой терапии;

люди, которые получали высокие дозы стероидов по любой причине за месяц до вакцинации.

"Конечно, это неполный перечень состояний и показаний для получения дополнительной дозы. Если человек имеет заболевание или во время прививки проходил лечение, которое могло повлиять на его иммунную систему, ему следует посоветоваться со своим семейным или профильным врачом. Тот определит, нужна ли ей дополнительная доза антиковидной вакцины, и в случае необходимости выпишет ей направление на прививку", - отметил Виктор Ляшко.

Как получить дополнительную дозу?

Для этого надо обратиться к своему семейному или профильному врачу. Если врач определит, что вам нужна дополнительная доза антиковидной вакцины по медицинским показаниям, он выдаст направление в произвольной форме на прививку третьей дозой. После этого надо записаться в ближайший пункт или центр вакцинации и взять с собой на прививку направление от врача.

Влияет ли дополнительная доза на срок действия документа о вакцинации?

Введение дополнительной дозы не влияет на срок действия сертификата или международного свидетельства о вакцинации. Документ будет действовать 365 дней с даты введения второй дозы.

Интервал для введения дополнительной дозы?

Дополнительную дозу можно получить минимум через 28 дней после второй дозы вакцины (или первой дозы вакцины Janssen) против COVID-19. Оптимально ввести ее в период до 3 месяцев после второй дозы.

Какой вакциной делают дополнительную дозу?

Дополнительная доза вводится той же вакциной, которой были введены две предыдущие дозы. Если эта вакцина отсутствует, то возможна комбинация вакцин по утвержденным в Украине схемам.

Виктор Ляшко, для РБК-Украина