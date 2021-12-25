Ревакцинальна доза VS додаткова. У чому різниця

В Україні вже стартувала кампанія введення додаткової дози вакцини від коронавірусу. А днями в Міністерстві охорони здоров'я оголосили про початок ревакцинації окремих категорій громадян.

В чому різниця між додатковою та бустерною дозами та як їх отримати, розповів в коментарі РБК-Україна міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Додаткова і бустерна доза – це одне й те саме?

"Ні, це різні речі. Бустерна доза – це доза, яку вводять, щоб посилити ефективність вакцини, яка з часом знижується.

Додаткова доза – це доза, яку вводять, щоб убезпечити людей, у яких через важкі хвороби дві дози вакцини можуть не дати належного захисту"- пояснює міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко

Ревакцинальна доза

"Вакцинація – це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби. Для кращого захисту українців від тяжкого перебігу хвороби, наразі у нас дозволена як ревакцинальна доза, так і додаткова"- пояснює міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Міністерство охорони здоров’я України схвалює позицію НТГЕІ щодо питання ревакцинації населення проти COVID-19, незалежно від того, яку вакцину людина отримала під час первинної вакцинації.

Оптимально ввести ревакцинальну дозу в період від 181-го до 270-го дня від отримання останньої дози.

Як зазначає міністр, ревакцинальну дозу вже ввели для медичних працівників та співробітників будинків інтернатного типу, як для груп ризику за професією. Вони можуть отримати її щонайменше через 6 місяців з дати отримання другої дози. Станом на сьогодні ревакцинальну дозу вже отримало 367 осіб.

"Також, згідно з рекомендаціями НТГЕІ ревакцинація проводиться так: бустер м-РНК вакцинами Modernа та Pfizer на усі типи вакцини. Наприклад, якщо базова вакцинація у вас була зроблена Коронаваком або АстраЗенекою, ревакцинальну дозу ви отримаєте мРНК вакциною"- зазначив Віктор Ляшко

Отримання ревакцинальної дози передбачає видачу документів про вакцинацію, які будуть чинними 270 днів, рахуючи від дати останнього щеплення проти COVID-19.

Додаткова доза

"Люди з рядом важких хвороб, в яких міг не сформуватися належний імунний захист після двох доз вакцини можуть отримати додаткову дозу вакцини через 28 днів після основного курсу щеплень незалежно від того, якою вакциною вони щепилися. Наразі, додаткову дозу отримали 529 людей" - розповідає Віктор Ляшко.

Хто може отримати додаткову дозу вакцини?

Люди з різними видами раку крові (лейкоз, лімфоми, мієломи, гематологічні злоякісні пухлини тощо);

люди з ВІЛ-інфекцією;

люди після трансплантації органів, трансплантації стовбурових клітин;

люди з аутоімунними захворюваннями, які отримують імуносупресивну або імуномодулюючу терапію;

люди після хімієтерапії або променевої терапії;

люди, які отримували високі дози стероїдів з будь-якої причини за місяць до вакцинації.

"Звісно, що це неповний перелік станів та показань для отримання додаткової дози. Якщо людина має захворювання або під час щеплення проходила лікування, яке могло вплинути на її імунну систему, їй слід порадитися зі своїм сімейним чи профільним лікарем. Той визначить, чи потрібна їй додаткова доза антиковідної вакцини, та у разі потреби випише їй направлення на щеплення"- зазначив Віктор Ляшко.

Як отримати додаткову дозу?

Для цього треба звернутися до свого сімейного або профільного лікаря. Якщо лікар визначить, що вам потрібна додаткова доза антиковідної вакцини за медичними показаннями, він видасть направлення в довільній формі на щеплення третьою дозою. Після цього треба записатися до найближчого пункту чи центру вакцинації та взяти з собою на щеплення направлення від лікаря.

Чи впливає додаткова доза на термін дії документа про вакцинацію?

Введення додаткової дози не впливає на термін дії сертифіката чи міжнародного свідоцтва про вакцинацію. Документ буде чинним 365 днів з дати введення другої дози.

Який інтервал для введення додаткової дози?

Додаткову дозу можна отримати щонайменше через 28 днів після другої дози вакцини (або першої дози для вакцини Janssen) проти COVID-19. Оптимально ввести її в період до 3 місяців після другої дози.

Якою вакциною роблять додаткову дозу?

Додаткова доза вводиться тією ж вакциною, якою було введено дві попередні дози. Якщо ця вакцина відсутня, то можлива комбінація вакцин за затвердженими в Україні схемами.

Віктор Ляшко, для РБК-Україна