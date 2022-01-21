Рост случаев коронавируса в Украине продолжится, но жесткие меры преждевременны, - эпидемиолог

К сожалению, пока рост будет продолжаться, потому что на сегодня слишком много источников инфекции.

И среди тех, кто инфицирован, есть люди с легкой формой течения и те, которые не обращаются за медицинской помощью, которые остаются не изолированными и находятся в коллективах, пользуются общественным транспортом, посещают супермаркеты. Они могут быть источником инфекции. Если не носить маски, то они будут заражать окружающих. Маска должна быть надета и на том человеке, который может быть инфицирован, и на всех остальных.

Некоторые считают, что если они вакцинированы, то им уже маски носить не нужно. Тут необходимо напомнить, что на сегодня в нашей тактике предупреждения распространения вируса два главных ключевых момента: это вакцинация плюс ношение масок и соблюдение физической дистанции. Когда оба мероприятия будут работать вместе, у нас будет повышаться эффективность мероприятий.

Вакцина не защищает от инфицирования, но она защищает от тяжелых форм, летальных, госпитализаций. Могут быть легкие формы заболевания, может быть просто носитель, источник инфекции для других. Поэтому он должен носить маску, чтобы никого не заразить и не заразиться. Поэтому маски мы пока оставляем.

И настало время, когда уже надо делать бустерную дозу вакцинации, потому что уже есть люди, у которых прошло шесть месяцев после второй дозы. А это значит, что иммунитет снижается. Вакцины, которые используются в Украине и во всем мире, неживые. Т.е. обычно использование таких вакцин не приводит к пожизненному иммунитету. Эти вакцины вводятся кратно. Сегодня мы используем две дозы, теперь пришло время третьей дозой.

Мы должны понимать, что в показателях, к какой зоне относится область, есть не только показатели заболеваемости, но и доступа к медицинской помощи. Это очень важный показатель. И области стараются, чтобы обеспеченность койками, обеспеченность кислородом соответствовала потребностям. И пока у нас ситуация под контролем в этом отношении. Поэтому можно прогнозировать, что в ближайшее время жестких мер не будет принято, потому что экономика тоже должна работать, бизнес должен работать, бизнес должен зарабатывать деньги. Поэтому речь идет о том, чтобы все, кто заболел, могли получить своевременную квалифицированную адекватную помощь.