Зростання випадків коронавірусу в Україні продовжиться, але жорсткі заходи передчасні, - епідеміолог

На жаль, поки зростання буде продовжуватися, тому що на сьогодні занадто багато джерел інфекції.

І серед тих, хто інфікований, є люди з легкою формою перебігу і ті, які не звертаються за медичною допомогою, які залишаються не ізольованими і знаходяться в колективах, користуються громадським транспортом, відвідують супермаркети. Вони можуть бути джерелом інфекції. Якщо не носити маски, то вони будуть заражати оточуючих. Маска повинна бути надіта і на ту людину, яка може бути інфікований, і на всіх інших.

Деякі вважають, що якщо вони вакциновані, то їм вже маски носити не потрібно. Тут необхідно нагадати, що на сьогодні в нашій тактиці попередження поширення вірусу два головних ключових моменти: це вакцинація плюс носіння масок і дотримання фізичної дистанції. Коли обидва заходи будуть працювати разом, у нас буде підвищуватися ефективність заходів.

Вакцина не захищає від інфікування, але вона захищає від важких форм, летальних, госпіталізацій. Можуть бути легкі форми захворювання, може бути просто носій, джерело інфекції для інших. Тому він повинен носити маску, щоб нікого не заразити і не заразитися. Тому маски ми поки залишаємо.

І настав час, коли вже треба робити бустерну дозу вакцинації, тому що вже є люди, у яких пройшло шість місяців після другої дози. А це означає, що імунітет знижується. Вакцини, які використовуються в Україні та в усьому світі, неживі. Тобто зазвичай використання таких вакцин не призводить до довічного імунітету. Ці вакцини вводяться кратно. Сьогодні ми використовуємо дві дози, тепер прийшов час третьою дозою.

Ми повинні розуміти, що в показниках, до якої зони належить область, є не тільки показники захворюваності, а й доступу до медичної допомоги. Це дуже важливий показник. І області намагаються, щоб забезпеченість ліжками, забезпеченість киснем відповідала потребам. І поки у нас ситуація під контролем в цьому відношенні. Тому можна прогнозувати, що найближчим часом жорстких заходів не буде прийнято, тому що економіка теж повинна працювати, бізнес повинен працювати, бізнес повинен заробляти гроші. Тому мова йде про те, щоб всі, хто захворів, могли отримати своєчасну кваліфіковану адекватну допомогу.