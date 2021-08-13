Штамм коронавируса "Йота" практически не влияет на чувствительность к вакцинации

О варианте коронавируса "Йота" (B.1.526) пока известно очень немного. Его обнаружили в ноябре прошлого года в Нью-Йорке. Всемирная организация здравоохранения и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний рассматривают варианты коронавируса по нескольким группам. Есть группы, вызывающие беспокойство. Есть группы, которые представляют интерес, их поведение отслеживают. Его трансмиссивность и передача еще изучается.

Этот вариант "Йота" относится к последней группе. Несмотря на то, что его исследование продемонстрировало увеличенную летальность у пожилых людей. В конце концов пока он не так уж активно распространен. Сейчас он циркулирует во всех штатах США и еще в трех десятках стран мира. К нам он пока не попал, хотя не думаю, что у нас есть диагностика, позволяющая его выявить.

Он практически не влияет на чувствительность к вакцинации - это очень хороший сигнал. То есть, по предварительным данным, он не поражает людей, получивших две дозы вакцины. Информации о том, что он хуже реагирует на вакцинацию, нет. Но то, что вызывает беспокойство - это его влияние на людей пожилого возраста. В этой группе у него повышенная летальность.

Сейчас вариантов коронавируса в мире уже очень много - скоро не хватит букв в алфавите, чтобы каждому из них дать название. Сейчас самое большое беспокойство в мире вызывает вариант "Дельта".

Сергей Комиссаренко, для РБК-Украина