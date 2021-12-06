Существующие вакцины, скорее всего, будут неэффективны против "Омикрона"

Новый штамм коронавируса под названием "Омикрон" имеет свыше 30 мутаций в гене S. Это может повлиять на эффективность существующих вакцин от коронавируса.

Первый пациент, инфицированный "Омикроном", был зарегистрирован 9 ноября в Ботсване. Две недели изучения его характеристик показали, что он может представлять высокую угрозу. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения решила квалифицировать этот вирус в группу вариантов, вызывающих беспокойство. В этой группе уже есть четыре вируса - "Альфа", "Бета", "Гамма", "Дельта".

Пятый вариант вируса - "Омикрон" - встревожил мир по нескольким причинам. Первая - это количество мутаций, которой не было во всех предыдущих вариантах, их свыше 50. Из них 32 мутации имеют медицинское значение, то есть они меняют те свойства, которые могут привести к разноплановым негативным тенденциям. Однозначно волнует и то, что вирус распространяется очень быстро.

В третьих, произошли чрезвычайно серьезные изменения в гене S, потому этот вариант не очень хорошо распознают нынешние тест-системы. Пока нет обновленных тест-систем ВОЗ предложила: если не срабатывает детекция выявления S-антигена, то такой случай считать подозрением на "Омикрон". Раньше S-антиген был главным признаком.

Теперь же если срабатывают дополнительные три праймеры, но не срабатывает главный - это следует считать случаем заболевания ковидом с подозрением на "Омикрон". Кроме того, поменялись те признаки, которые будут, очевидно, способствовать росту количества больных, требующих госпитализации.

Более того, эти изменения в S-антигене поставили под сомнение защиту от вакцин, ведь большинство вакцин были рассчитаны исключительно на S-антиген, а он поменялся. Поэтому сейчас неясно, насколько эффективными будут вакцины. Скорее всего - не будут. Поэтому производители уже начали работу по замене плазмиды на "Омикрон".

Ни у кого пока нет ответа, насколько окажутся под риском заражения те, кто переболел. В тех государствах, где уже впервые обнаружили случаи "Омикрон", люди болеют повторно. Но нужно учесть то, что в этих странах самый высокий уровень заболеваемости на ВИЛ-инфекцию. То есть там очень много иммунодефицитных людей.

За две-три недели мы сможем увидеть более реальную ситуацию - какая клиническая картина, какой возможен объем последствий, насколько эффективна защита.

Наталья Виноград, для РБК-Украина