UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Существующие вакцины, скорее всего, будут неэффективны против "Омикрона"

Автор: Наталья Виноград, профессор, доктор медицинских наук

Новый штамм коронавируса под названием "Омикрон" имеет свыше 30 мутаций в гене S. Это может повлиять на эффективность существующих вакцин от коронавируса.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала профессор, заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого Наталья Виноград.

Первый пациент, инфицированный "Омикроном", был зарегистрирован 9 ноября в Ботсване. Две недели изучения его характеристик показали, что он может представлять высокую угрозу. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения решила квалифицировать этот вирус в группу вариантов, вызывающих беспокойство. В этой группе уже есть четыре вируса - "Альфа", "Бета", "Гамма", "Дельта".

Пятый вариант вируса - "Омикрон" - встревожил мир по нескольким причинам. Первая - это количество мутаций, которой не было во всех предыдущих вариантах, их свыше 50. Из них 32 мутации имеют медицинское значение, то есть они меняют те свойства, которые могут привести к разноплановым негативным тенденциям. Однозначно волнует и то, что вирус распространяется очень быстро.

В третьих, произошли чрезвычайно серьезные изменения в гене S, потому этот вариант не очень хорошо распознают нынешние тест-системы. Пока нет обновленных тест-систем ВОЗ предложила: если не срабатывает детекция выявления S-антигена, то такой случай считать подозрением на "Омикрон". Раньше S-антиген был главным признаком.

Теперь же если срабатывают дополнительные три праймеры, но не срабатывает главный - это следует считать случаем заболевания ковидом с подозрением на "Омикрон". Кроме того, поменялись те признаки, которые будут, очевидно, способствовать росту количества больных, требующих госпитализации.

Более того, эти изменения в S-антигене поставили под сомнение защиту от вакцин, ведь большинство вакцин были рассчитаны исключительно на S-антиген, а он поменялся. Поэтому сейчас неясно, насколько эффективными будут вакцины. Скорее всего - не будут. Поэтому производители уже начали работу по замене плазмиды на "Омикрон".

Ни у кого пока нет ответа, насколько окажутся под риском заражения те, кто переболел. В тех государствах, где уже впервые обнаружили случаи "Омикрон", люди болеют повторно. Но нужно учесть то, что в этих странах самый высокий уровень заболеваемости на ВИЛ-инфекцию. То есть там очень много иммунодефицитных людей.

За две-три недели мы сможем увидеть более реальную ситуацию - какая клиническая картина, какой возможен объем последствий, насколько эффективна защита.

Наталья Виноград, для РБК-Украина

Читайте РБК-Украина в Google News
ОмикронКоронавирусвакцинация от коронавирусаВакцина от коронавируса