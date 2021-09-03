Темпы вакцинации пока не могут остановить рост заболеваемости COVID-19 в Украине

Рост заболеваемости COVID-19 связан с возвращением к рабочему и учебному сезону. Мы будем больше общаться в закрытых помещениях, было много контактов летом, на курортах, на концертах и ночных клубах. И, конечно, осенью будет рост заболеваемости, мы уже сейчас его видим.

Темпы вакцинации пока не те, которые помогли бы остановить рост заболеваемости. Вакцинация на уровне 8-9% - это очень низкий показатель, и глобально он вряд ли исправит нам картину. Это не значит, что мы не должны вакцинироваться. Нужно наращивать темпы, вакцинировать больше людей, но пока существенно это не повлияет на течение волны, если она будет. Поэтому нам остаются только карантинные мероприятия и локдауны, ведь мы просто не успеем быстро вакцинировать более 70%.

Когда будут вводить ограничения в Украине - это будет связано с тем, на сколько будут переполнены больницы. Если не будут переполнены, мы сможем обойтись без локдауна. Но из-за низкого процента вакцинации все предпосылки есть. Население старше 60 лет чаще всего занимало больничные койки в прошлых вспышках. В этот раз скорее всего будет такая же ситуацию.

Наверняка регионы будут сами первыми вводить ограничения, если будут понимать, что ситуация выходит из-под контроля. Локдаун точно предвидеть невозможно, потому что управленческие решение не всегда принимаются на основе статистики.

Катерина Сояк, для РБК-Украина