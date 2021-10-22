Третья доза или ревакцинация. В чем разница и кого обяжут еще раз привиться от COVID

В понедельник, 18 октября, прошло заседание Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики. На это заседание были вынесены отдельно вопросы использования дополнительной дозы, а также вопросы ревакцинации или введения бустерной дозы.

В чем разница между ревакцинацией и дополнительной дозой? Ревакцинация по-английски звучит как бустер, ревакцинация и бустерная доза - это синонимы. Ревакцинальная доза - одна, как правило, вводится через шесть месяцев после первичного вакцинального комплекса (две дозы, или же одна для Johnson & Johnson) для восстановления, усиления, увеличения защиты, которая была получена ранее.

Дополнительная доза - она ​​же третья доза или вторая для Johnson & Johnson - не является бустерной или ревакцинальной дозой. Ее вводят лицам, которые хуже отвечают на первичный курс вакцинации.

Какие люди хуже защищены после стандартных двух доз? Это иммуноскомпроментированные лица. Это, например, пациенты с онкозаболеваниями; пациенты, которые имеют серьезные проблемы с иммунитетом, иммунодефициты; пациенты, которые получают препараты, подавляющие иммунный ответ.

Такие рекомендации относительно дополнительных доз уже приняты в других странах. Недавно также была рекомендация от Всемирной организации здравоохранения. Сегодня на штабе по вакциноуправляемым инфекциям мы утвердили рекомендации по дополнительной дозе, которые мы приняли в понедельник.

Мы определили перечень состояний, по которым лица признаются иммуноскомпроментированными и каким рекомендована эта дополнительная доза, то есть третья доза вакцины AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, CoronaVac, Moderna. Ее будут вводить минимум через 28 дней после второй дозы, оптимально это сделать до третьего месяца.

Но если прошло более трех месяцев от второй дозы, например, у тех, кто привился полным курсом раньше, то они все равно смогут ее получить сейчас.

Что касается ревакцинации через шесть месяцев после курса, то мы пока не принимали решение о рекомендации универсальной ревакцинации всем. Мы утвердили ревакцинацию через шесть месяцев для медицинских работников и работников домов интернатного типа.

Стоит отметить, что вторую дозу в Украине, как правило, начали вводить в середине мая. Шесть месяцев после курса будет в ноябре. Сейчас пока мы приняли решение по этим двум категориям профессий.

Мы советуемся с международными экспертами, с нашими коллегами из-за рубежа, анализируем мировой опыт по ревакцинации и ее целесообразности. К тому же мы имеем низкий уровень охвата вакцинацией среди групп риска - мы на этом должны акцентировать усилия. Важно также, чтобы не возникли очереди, если одновременно придут на прививку люди, которые придут на ревакцинацию, и люди из групп риска. В конце концов у нас есть еще время в резерве, чтобы дополнить, изменить эти рекомендации по ревакцинации. Возможно, в дальнейшем они будут дополнены.

Кроме того, сейчас есть страны, которые требуют для въезда наличие бустерной дозы, в частности Израиль. Поэтому мы решили предусмотреть возможность введения третьей дозы для людей, выезжающих в страны с таким требованием. У нас есть достаточное количество вакцин, чтобы позволить прививаться ревакцинальной дозой людям, которые планируют ехать в страны, где действует такое требование. Мы не думаем, что это будет очень большой поток людей.

Для ввода дополнительной или бустерной дозы может быть гомологичная вакцина - того же производителя, но если она недоступна, то можно будет использовать вакцину, произведенную на другой платформе.

Что касается вакцинации для детей, то 1 октября штаб проголосовал за то, чтобы вакцину Pfizer-BioNTech сделать доступной для всех детей в возрасте от 12 лет. Однако возникают нюансы относительно алгоритма, поскольку есть вопрос, кто должен осмотреть ребенка перед прививкой. Это может делать педиатр или врач семейной медицины, но если речь идет о другом специалисте, то, по законодательству, он не может консультировать ребенка. В центрах массовой вакцинации, пунктах прививки, в мобильных бригадах может отсутствовать педиатр.

Федор Лапий, для РБК-Украина