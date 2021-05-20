ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Третья волна COVID не повлияла на течение болезни и смертность в Украине

Новина українською →
Украина, Четверг 20 мая 2021 15:11
Третья волна COVID не повлияла на течение болезни и смертность в Украине Фото: третья волна COVID не повлияла на смертность (УНИАН)
Автор: Светлана Гук, пульмонолог, руководитель Центра респираторной медицины клиники "Феофания"

В Украине уже пошла на спад очередная волна коронавируса. Третья волна COVID-19 не повлияла ни на течение болезни, ни на общую смертность пациентов с коронавирусом.

Об этом РБК-Украина сказала пульмонолог, руководитель Центра респираторной медицины клиники "Феофания" Светлана Гук.

Те, кто болеют сейчас сложно, это те, кто заболел вместе с третьей волной коронавируса, хотя некоторые считают, что это была только вторая волна. Ничего особо в течении болезни не изменилось, изменилось только количество больных. Есть пациенты, на которых хуже действуют препараты, которые мы считали эффективными во время первой волны.

В каждой волне бывали пациенты, которых не удавалось спасти, такие, у которых были симптомы, нехарактерные другим пациентам, но, какие штаммы то были, - кто его знает. Бывают отклонения, но это бывает связано не только со штаммом, но и с особенностями организма.

В общем, сказать, что у нас сейчас больше тяжелых, чем было осенью, я не могу. Их столько, как и было. Вирус добрее не стал, но количество людей, переболевших бессимптомно, тоже не маленькое. Ко мне в больницу не попадают люди, которые легко болеют коронавирусом. Возможно, семейные врачи, которые ведут своих подопечных, знают, сколько из тех, кто заболел, попали в больницу.

Смертность ни по стационару, ни в целом, если брать официальную статистику, не изменилась - это 2,2 процента.

Светлана Гук, для РБК-Украина

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус преступления COVID-19 Коронавирус
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19