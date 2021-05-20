Третя хвиля COVID не вплинула на перебіг хвороби та смертність в Україні

В Україні вже пішла на спад чергова хвиля коронавірусу. Третя хвиля COVID-19 не вплинула ні на перебіг хвороби, ні на загальну смертність пацієнтів з коронавірусом.

Ті, хто хворіють зараз важко, це ті, хто захворів разом з третьою хвилею коронавірусу, хоча деякі вважають, що це була тільки друга хвиля. Нічого особливо в перебігу хвороби не змінилося, змінилася тільки кількість хворих. Є пацієнти, на яких гірше діють препарати, які ми вважали ефективними під час першої хвилі.

У кожній хвилі бували пацієнти, яких не вдавалося врятувати, такі, у яких були симптоми, нехарактерні іншим пацієнтам, але, які то були штами, - хто його знає. Бувають відхилення, але це буває пов'язано не лише зі штамом, але й з особливостями організму.

Загалом, сказати, що у нас зараз більше важких, чим було восени, я не можу. Їх стільки, як і було. Вірус добрішим не став, але кількість людей, які перехворіли безсимптомно, теж не маленька. До мене в лікарню не потрапляють люди, які легко хворіють на коронавірус. Можливо, сімейні лікарі, які ведуть своїх підопічних, знають, скільки з тих, хто захворів, потрапили до лікарні.

Смертність ні по стаціонару, ні загалом, якщо брати офіційну статистику, не змінилася - це 2,2 відсотка.

Світлана Гук, для РБК-Україна