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Украина еще не может отменить карантин, как Британия, - эксперт

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Украина, Среда 02 февраля 2022 18:54
Украина еще не может отменить карантин, как Британия, - эксперт Фото: карантин в Украине пока рано отменять (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Комиссаренко, директор Института биохимии им. Палладина

Украине пока рано отменять карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Нашей стране еще нужно достичь достаточного уровня вакцинации населения.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал директор Института биохимии НАН, доктор биологических наук Сергей Комиссаренко.

Сейчас у нас циркулируют остатки варианта "Дельта" и более контагиозный штамм "Омикрон". Новые варианты появляются в организме невакцинированных людей или у тех, кто долго болеет.

Мы знаем, что могут формироваться новые варианты. Но дальнейшее поведение вируса и какими будут эти новые варианты невозможно предвидеть. Они могут быть еще более контагиозными, но могут быть и менее контагиозными и менее патогенными. Второй вариант – конечно, лучше.

На днях были опубликованы данные о том, что в мире сделали 10 миллиардов прививок от COVID-19. Притом что население Земли составляет примерно 8 миллиардов человек. Но когда мы говорим о 10 миллиардах прививок, это включает и третьи, и четвертые дозы.

Так что вакцинация остается очень важным фактором для того, чтобы люди болели гораздо легче. В мире по-прежнему остается огромное количество невакцинированных, которые являются потенциальным источником возникновения новых вариантов.

Если в мире успеют провакцинировать все население прежде чем появится какой-либо новый вариант, то теоретически возможно, что мы в определенной мере сможем преодолеть вирус. Возможно, тогда он еще где-то останется и будет к нам возвращаться в виде эндемичного вируса. То есть сезонного, который похож на те четыре коронавируса, с которыми мы уже давно знакомы.

В то же время мы должны знать, что эндемичный вирус также не проходит совсем легко. Он может быть опасным. Но это будет зависеть от того, какой вариант вируса останется на нашей планете, если он останется.

Что касается карантинных ограничений, то Украина пока что не может себе позволить отказаться от них, как это делают некоторые страны. Например, Великобритания, где уже провакцинировано почти все население. Великобритания провела одну из самых успешных кампаний вакцинации. Тогда как у нас еще даже половина населения не получила две прививки. Поэтому вакцинация остается самым эффективным средством в борьбе с вирусом.

Во-вторых, Великобритания прошла очень сильную волну "Омикрона". Этот вирус показал, что он проходит достаточно быстро. У них сравнительно быстро пошло на спад инфицирование "Омикроном" и, соответственно, нагрузка на их национальную систему здравоохранения. То есть теперь Великобритания может себе позволить снимать часть карантинных ограничений.

Сергей Комиссаренко, для РБК-Украина

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