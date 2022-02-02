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Україна ще не може скасувати карантин, як Британія, - експерт

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Україна, Середа 02 лютого 2022 18:54
Україна ще не може скасувати карантин, як Британія, - експерт Фото: карантин в Україні поки рано скасовувати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Комісаренко, директор Інституту біохімії ім. Палладіна

Україні поки рано скасовувати карантинні обмеження, введені через пандемію коронавірусу. Нашій країні ще потрібно досягти достатнього рівня вакцинації населення.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав директор Інституту біохімії НАН, доктор біологічних наук Сергій Комісаренко.

Зараз у нас циркулюють залишки варіанту "Дельта" і більш контагіозний штам "Омікрон". Нові варіанти з'являються в організмі невакцинованих людей або у тих, хто довго хворіє.

Ми знаємо, що можуть формуватися нові варіанти. Але подальшу поведінку вірусу і якими будуть ці нові варіанти неможливо передбачити. Вони можуть бути ще більш контагіозними, але можуть бути і менш контагіозними і менш патогенними. Другий варіант - звичайно, краще.

Днями були опубліковані дані про те, що в світі зробили 10 мільярдів щеплень від COVID-19. Притому що населення Землі становить приблизно 8 мільярдів осіб. Але коли ми говоримо про 10 мільярдів щеплень, це включає і треті, і четверті дози.

Тому вакцинація залишається дуже важливим фактором для того, щоб люди хворіли набагато легше. У світі як і раніше залишається величезна кількість невакцинованих, які є потенційним джерелом виникнення нових варіантів.

Якщо у світі встигнуть провакцинувати все населення перш ніж з'явиться який-небудь новий варіант, то теоретично можливо, що ми певною мірою зможемо подолати вірус. Можливо, тоді він ще десь залишиться і буде до нас повертатися у вигляді ендемічного вірусу. Тобто сезонного, який схожий на ті чотири коронавіруси, з якими ми вже давно знайомі.

Водночас ми повинні знати, що ендемічний вірус також не проходить зовсім легко. Він може бути небезпечним. Але це буде залежати від того, який варіант вірусу залишиться на нашій планеті, якщо він залишиться.

Що стосується карантинних обмежень, то Україна поки що не може собі дозволити відмовитися від них, як це роблять деякі країни. Наприклад, Великобританія, де вже провакциновано майже все населення. Великобританія провела одну з найуспішніших кампаній вакцинації. Тоді як у нас ще навіть половина населення не отримала два щеплення. Тому вакцинація залишається найефективнішим засобом у боротьбі з вірусом.

По-друге, Великобританія пройшла дуже сильну хвилю "Омікрону". Цей вірус показав, що він проходить досить швидко. У них порівняно швидко пішло на спад інфікування "Омікроном" і, відповідно, навантаження на їх національну систему охорони здоров'я. Тобто тепер Великобританія може собі дозволити знімати частину карантинних обмежень.

Сергій Комісаренко, для РБК-Україна

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