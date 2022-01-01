Украина и мир будут c COVID-19 и в новом году, - эксперт

Киевская школа экономики рассматривает ряд факторов, которые влияют на распространение заболеваемости на COVID-19, соответственно – на госпитализацию, на смертность и другие показали. Если сначала, в 2020 году первым фактором неопределенности была сезонность, а вторым – это карантинные ограничения, то летом 2020 года сезонность уже проявила себя так же, как и при грипоподобных заболеваниях. То есть этот фактор неопределенности отпал.

Остался один фактор – это карантинные ограничения. У нас в Киевской школе экономики есть математическая модель, которая учитывает их, и с ее помощью можно строить сценарии распространения вируса.

В 2021 году добавились три значимые факторы. Первый – это продолжительность иммунитета и какая доля реинфекций встречается среди зараженных – это до сих пор остается открытым вопросов. Второй аспект, который связан с первым – это мутации вируса: появление новых штаммов, что, в свою очередь, влияет и на иммунитет. Оценка защиты населения после вакцинации или ранее перенесенной болезни теперь, с появлением "Омикрона" меняется. Третий фактор – это насколько быстро проходит вакцинация и какой ее охват.

Самым большим фактором неопределенности, который остается на 2022 год – это как раз мутация вируса и вариант "Омикрон". Сейчас мы наблюдаем большой рост инфицирования на мировых континентах. Если еще несколько недель назад мы говорили об огромном всплеске в Европе, то сейчас уже видим мощные вспышки в Северной Америке, в Океании.

Есть первые подтверждения того, что активный рост заболеваемости, вероятно, вызван "Омикроном". И эта ситуация будет в корне влиять на то, что будет с пандемией в 2022 году.

Сейчас можно с уверенностью говорить только о первом полугодии 2022 года: быстрого угасания эпидемии не ожидается, Украина, и мир будет c COVID-19. В Украине мы, скорее всего, увидим еще большую волну по количеству случаев.

Почему? Потому что мы видим беспрецедентные всплески в Европе. Но поскольку в нашей стране уровень вакцинации будет гораздо выше, чем был в начале "дельта-волны", то мы ожидаем, что госпитализации и смертность будут ниже, чем это было у нас осенью.

Второе полугодие сейчас выглядит очень неопределенно. Дальше ситуация в Украине будет зависеть от нескольких факторов. Первый – от вакцинации: каким будет потолок, сможем ли мы достичь 70% вакцинации взрослого или всего населения. И также развитие эпидемии во втором полугодии будет зависеть от того, как будут между собой взаимодействовать разные штаммы. Будут ли они вытеснять друг друга. Будут ли появляться новые мутации и если да – то какими характеристиками они будут обладать.

Ганиченко для РБК-Украина