Украине нужен карантин "выходного дня" с запретом предвыборных митингов

Карантин "выходного дня" - это пока только одно из предложений, которые мы вместе с СНБО будем выносить на рассмотрение президента Украины на ближайшем совещании. Во-первых, это не ноу-хау. Много стран применяют такой подход. Это не ограничительная мера, а больше социальная.

По выходным, когда люди в большинстве своем не работают, мы будем просить их придерживаться так называемого карантина "выходного дня". Мы считаем, что в выходные нужно запретить массовые мероприятия. Речь не идет о театрах, где можно соблюдать социальную дистанцию, и культурных заведениях. Имеется в виду массовые концерты и какие-либо предвыборные митинги.

Вместо этого субботу и воскресенье лучше провести с семьей, например, в парке - это своего рода "семейный карантин". Это не тот локдаун, который был, когда останавливались предприятия и общественный транспорт. Кроме того, мы будем предлагать перевести высшие учебные заведения и школы на дистанционное обучение.

Почему мы предлагаем именно такой подход? Мы не можем остановить экономику и ввести карантин в рабочие дни - тогда люди не смогут пойти на работу. Мы понимаем, что еще один локдаун украинская экономика не выдержит - мы еще от первого не оправились.

Самую большую проблему сегодня представляют не офисы, где работают люди. Так как большинство ответственных руководителей сейчас требуют у сотрудников придерживаться противоэпидемических правил. К тому же сегодня мы рассмотрели и поддержали в комитете правительственный законопроект об увеличении финансовой и даже уголовной ответственности для руководителей предприятий за несоблюдение карантинных мероприятий.

Вы видели, что происходило на Дне города в Одессе. Вы видели, какие массовые празднования проходили в Харькове. К сожалению, местные власти слишком увлеклись политикой и подготовкой к местным выборам. И этим подвергают опасности целые города.

У нас заболеваемость уже увеличивается в геометрической прогрессии. И, несмотря на это, выйдя на улицу, можно увидеть, что люди пренебрегают социальной дистанцией. Люди все равно не осознают всю критичность ситуации с эпидемией.

Михаил Радуцкий, для РБК-Украина