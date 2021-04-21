В Украине осенью будет четвертая волна коронавируса

В Украине повысилось количество смертельных случаев от COVID-19 из-за особенностей ряда штаммов коронавируса, которые предусматривают высшую летальность от этой болезни. Собственно эти штаммы COVID-19 распространены в Украине, а также в других странах мира.

Такая ситуация со смертельными случаями - это закономерное явление, которое наблюдалось во всех государствах, куда заходят такого рода штаммы коронавируса.

Кроме этого, ожидается, что в Украине будет четвертая волна коронавируса. Поскольку не все страны успеют сделать вакцинацию от COVID-19 и тем самым сдержать распространение этого вируса. Четвертая волна коронавируса в Украине обязательно будет осенью.

Наталья Виноград для РБК-Украина