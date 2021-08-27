В Украине нет оснований для начала повторного курса вакцинации от коронавируса

Введение бустерной дозы вакцины является обычной практикой при иммунизации от ряда болезней. Но лучшей защиты от COVID можно достичь и другим путем, а именно увеличением интервала между первой и второй дозами вакцины.

Сегодня изучается вопрос о необходимости введения третьей дозы. Есть опыт других стран, в частности Израиля. Учитывая то, что есть пожилые люди, люди, имеющие сопутствующие заболевания и серьезные патологии, они принимают препараты, которые снижают работу иммунной системы. Для них эффективность двух доз ниже. Израиль для повышения их защиты ввел третью дозу.

В США также приняли решение, что, возможно, с сентября начнут введение третьей дозы для тех, кто уже был вакцинирован раньше. Но нужно ли это делать универсально всем - этот вопрос еще изучается и вокруг него идет много споров среди экспертов.

Дело в том, что вакцины вводятся с разным интервалом. Если говорить о препарате Pfizer, который используют в Израиле и США - его вводят с промежутком в 21-28 дней. Сегодня есть немало публикаций и научных данных о том, что увеличение интервала между первой и второй дозой обеспечивает более сильный иммунный ответ и лучшую защиту. И, возможно, в будущем будет стоять вопрос не о третьей дозе для вакцины от Pfizer-BioNTech, а об увеличении интервала между первой и второй дозой.

Украина, как и Великобритания, начала делать прививки препаратом от AstraZeneca. Мы решили, что интервал между дозами будет 12 недель вместо 4. Сейчас мы отслеживаем: дал ли нам такой интервал для AstraZeneca фору и нужна ли будет третья доза для групп риска. Возможно, при такой схеме вакцинации не будет необходимости вводить третью дозу. Мы будем принимать решение, когда будет достаточное количество научных данных.

В третьей дозе нет ничего страшного. В вакцинологии есть такое понятие как бустерная доза или ревакцинация. Когда речь идет о первичной вакцинации против коклюша, дифтерии и столбняка, против гепатита B, полиомиелита, ХИБ-инфекции, то для достижения эффекта ревакцинации вторую, третью или четвертую дозу нужно ввести с интервалом 5-6 месяцев. Поэтому сейчас для быстрого и лучшего иммунного ответа против COVID-19 делали две дозы, а Израиль уже ввел и третью.

Что касается повторного курса вакцинации, то у нас об этом еще меньше научных данных, чем о необходимости третьей дозы. Сегодня у нас нет оснований для того, чтобы начинать повторный курс вакцинации. Мы можем об этом рассуждать, но пока нет подтверждений, что это необходимо делать.

Федор Лапий, для РБК-Украина