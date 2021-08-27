В Україні немає підстав для початку повторного курсу вакцинації від коронавірусу

Введення бустерної дози вакцини є звичайною практикою при імунізації від ряду хвороб. Але кращого захисту від COVID можна досягти і іншим шляхом, а саме збільшенням інтервалу між першою і другою дозами вакцини.

Сьогодні вивчається питання про необхідність введення третьої дози. Є досвід інших країн, зокрема Ізраїлю. З огляду на те, що є люди похилого віку, люди, які мають супутні захворювання і серйозні патології, вони приймають препарати, які знижують роботу імунної системи. Для них ефективність двох доз нижче. Ізраїль для підвищення їх захисту ввів третю дозу.

У США також прийняли рішення, що, можливо, з вересня почнуть введення третьої дози для тих, хто вже був вакцинований раніше. Але чи потрібно це робити універсально всім - це питання ще вивчається і навколо нього йде багато суперечок серед експертів.

Річ у тому, що вакцини вводяться з різним інтервалом. Якщо говорити про препарат Pfizer, який використовують в Ізраїлі та США - його вводять з проміжком у 21-28 днів. Сьогодні є чимало публікацій і наукових даних про те, що збільшення інтервалу між першою і другою дозою забезпечує більш сильну імунну відповідь і кращий захист. І, можливо, в майбутньому буде стояти питання не про третю дозу для вакцини від Pfizer-BioNTech, а про збільшення інтервалу між першою і другою дозою.

Україна, як і Британія, почала робити щеплення препаратом від AstraZeneca. Ми вирішили, що інтервал між дозами буде 12 тижнів замість 4. Зараз ми відстежуємо: чи дав нам такий інтервал для AstraZeneca фору і чи потрібна буде третя доза для груп ризику. Можливо, при такій схемі вакцинації не буде необхідності вводити третю дозу. Ми будемо приймати рішення, коли буде достатня кількість наукових даних.

У третій дозі немає нічого страшного. У вакцинології є таке поняття як бустерна доза або ревакцинація. Коли мова йде про первинну вакцинацію проти кашлюку, дифтерії та правця, проти гепатиту B, поліомієліту, ХІБ-інфекції, то для досягнення ефекту ревакцинації другу, третю або четверту дозу потрібно ввести з інтервалом 5-6 місяців. Тому зараз для швидкої і кращої імунної відповіді проти COVID-19 робили дві дози, а Ізраїль вже ввів і третю.

Що стосується повторного курсу вакцинації, то у нас про це ще менше наукових даних, ніж про необхідність третьої дози. Сьогодні у нас немає підстав для того, щоб починати повторний курс вакцинації. Ми можемо про це міркувати, але поки немає підтверджень, що це необхідно робити.

Федір Лапій, для РБК-Україна