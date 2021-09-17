В Украине пока нет рычагов для того, чтобы применять санкции к противникам вакцинации

Сегодня многие страны прибегают к ограничению определенных прав и свобод. Например, Франция сообщила о решении на уровне парламента увольнять медиков, если они не будут вакцинированы. То же самое касается работников домов престарелых.

Насколько возможна в Украине принудительная вакцинация? У меня есть глубокие сомнения на этот счет. Сейчас она добровольная. И для педагогов, и для медицинских работников, и для других сфер, которые определены как приоритетные по вакцинации.

В то же время, в случае отказа от прививки уволить человека с работы нельзя. Однако можно рассматривать перевод на другую работу, на другую службу.

Потому что, если говорить с точки зрения гражданина, я думаю, что все граждане заинтересованы в том, чтобы пожарный был на дежурстве, а не на больничном. Когда заболеешь COVID-19, наперед угадать не можешь. Тебя включают в расписание для того, чтобы ты был на своем боевом посту. И если ты считаешь, что ты можешь уйти на больничный, то мы не можем на тебя рассчитывать как на человека, который должен быть на боевом посту.

Поэтому здесь возможен просто перевод на другую работу. Но я сейчас не знаю случаев, чтобы такое рассматривалось.

Когда мы говорим о людях, которые категорически против вакцинации, то в Украине пока нет каких-либо рычагов для того, чтобы применить к ним санкции или штрафы.

Например, врачи семейной медицины задаются вопросом, имеют ли они право отказаться от обслуживания, если пациент категорически против вакцинации. По закону, на сегодняшний день, врач не может этого сделать, если декларация заключена.

Если посмотреть на опыт других стран, например Германии, там если пациент не вакцинирован, есть дополнительная страховка на случай болезни, которую могли предупредить путем вакцинации. Или же врач имеет право отказаться от пациента, если он не выполняет рекомендации по вакцинации.

В Украине же вряд ли введут похожие решения. На сегодняшний день у нас достаточно сильный социалистический парламент, который будет играть на самых политических заявлениях, но не принимать решения в интересах общества.

Федор Лапий для РБК-Украина