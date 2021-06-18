В Украине может появиться "индийский" штамм COVID-19. Эксперт объяснила, чем он опасен

Риск, что "индийский" или "дельта" вариант вируса может попасть в страну летом, однозначно есть. Он уже обнаружен в 90 странах мира. Поэтому, c учетом миграционный процессов, есть высокая вероятность, что в Украину он также придет.

Также есть риск, что он может спровоцировать всплеск заболеваемости. У этого варианта очень высокий эпидемический потенциал. Он гораздо более заразный. У него намного выше параметры воспроизведения следующего случая заражения. У "уханьского" варианта это было через шесть дней, у "индийского" - уже на следующий день.

У "индийского" варианта выше показатель смертность. Наблюдается больше тяжелых форм болезни - в 2,6 раз. Необходимость в реанимационных мероприятиях выше в 1,6 раз. И при этом он больше поражает детей, чем исходный вариант вируса.

Что касается плесени (мукормикоза), которую обнаружили при "индийском" варианте - она встречается у людей с глубоким иммунодефицитом. Опасность в том, что, когда при лечении людей от COVID-19 им дают мощные стероидные гормоны, они могут вызвать иммунодефицит. Хотя риск появления этой плесени относительно низкий для общей популяции. Этот грибок есть везде, но болеют им только люди, имеющие очень сильный иммунодефицит.

Наталья Виноград для РБК-Украина