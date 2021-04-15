В Украине практически не осталось "уханского" штамма коронавируса

Результаты секвенирования коронавируса показывают, что на территории Украины уже практически не осталось так называемого "уханского" штамма коронавируса. То есть сейчас в Украине преобладают "британский" и "южноафриканский" штаммы коронавируса.

Большая часть страны сейчас находится в "красной" зоне. В некоторых регионах ситуация с наличием больничных коек, а тем более - с кроватями, оборудованными кислородом, крайне тяжелая.

Статистика последних дней показывает, что мы, к счастью, не доходим до критических цифр, например, 25-30 тысяч новых случаев. Хочется верить, что мы уже вышли на плато заболеваемости и что уже на следующей неделе количество новых случаев будет снижаться. Но пока что нужно быть максимально бдительными, соблюдая все эпидемические меры и карантинные правила.

Результаты секвенирования вируса, которое проводилось, показали, что у нас уже практически нет "уханского" штамма. А почти все больничные случаи, почти все образцы, которые секвенировали, показывают наличие именно мутированных штаммов, то есть "британского" или "южноафриканского" (который еще называют "нигерийским").

При этом большинство образцов продемонстрировали, что из этих двух - "британский" штамм все же гораздо больше распространен. Он более заразный, чем обычный вариант вируса. Он приводит к более тяжелому течению заболевания и гораздо больше поражает здоровых молодых людей до 40 лет.

Я сторонник того, чтобы сдерживать эпидемическую ситуацию с помощью адаптивного карантина. Но карантин в "красных" зонах должен быть жестким, с серьезным контролем за соблюдением всех требований и правил.

Сергей Дубров, для РБК-Украина