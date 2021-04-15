В Україні практично не залишилося "уханського" штаму коронавірусу

Результати секвенування коронавірусу показують, що на території України вже практично не залишилося так званого "уханського" штаму коронавірусу. Тобто зараз в Україні переважають "британський" і "південноафриканський" штами коронавірусу.

Велика частина країни зараз перебуває в "червоній" зоні. У деяких регіонах ситуація з наявністю лікарняних ліжок, а тим більше - з ліжками, обладнаними киснем, вкрай важка.

Статистика останніх днів показує, що ми, на щастя, не доходимо до критичних цифр, наприклад, 25-30 тисяч нових випадків. Хочеться вірити, що ми вже вийшли на плато захворюваності та що вже на наступному тижні кількість нових випадків буде знижуватися. Але поки що потрібно бути максимально пильними, дотримуючися всіх епідемічних заходів та карантинних правил.

Результати секвенування вірусу, яке проводилося, показали, що у нас вже практично немає "уханського" штаму. А майже всі лікарняні випадки, майже всі зразки, які прослідковували, показують наявність саме мутованих штамів, тобто "британського" або "південноафриканського" (який ще називають "нігерійським").

При цьому більшість зразків продемонстрували, що з цих двох - "британський" штам все ж набагато більше поширений. Він більш заразний, ніж звичайний варіант вірусу. Він призводить до більш важкого перебігу захворювання і набагато більше вражає здорових молодих людей до 40 років.

Я прихильник того, щоб стримувати епідемічну ситуацію з допомогою адаптивного карантину. Але карантин у "червоних" зонах повинен бути жорстким, з серйозним контролем за дотриманням всіх вимог і правил.

Сергій Дубров, для РБК-Україна