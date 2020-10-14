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Ужесточение карантина оправдано, власть вынуждена пойти на эти шаги

Автор: Ирина Колесникова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава

В Украине продлили карантин и ужесточили ограничения на массовые мероприятия. О том, почему власть была вынуждена пойти на эти меры и почему это поможет сдержать эпидемию COVID-19, в комментарии РБК-Украина рассказала завкафедры эпидемиологии Национального медицинского университета имени Богомольца Ирина Колесникова.

Очевидно, что сейчас количество заболевших увеличивается достаточно быстро. И несмотря на то, что погода не очень способствует проведению массовых мероприятий, они планируются. И планируются в больших помещениях.

То, что я вижу в соцсетях - люди абсолютно все без масок, держат их на подбородке, то есть не хотят портить свой look какой-то маской и, конечно, не соблюдают дистанцию. Поэтому, это оправдано, что власть вынуждена пойти на эти шаги.

Если весной в основном были вопросы, есть ли заболевшие среди знакомых, то сейчас стоит уже вопрос - кто не заболел. К сожалению, это тяжелые случаи и уже многих эта трагедия затронула. Поэтому эти меры необходимы.

Ирина Колесникова, для РБК-Украина

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