Врач-эпидемиолог объяснила, может ли штамм коронавируса "Омикрон" передавать ВИЧ

По одной из версий штамм коронавируса "Омикрон" мог возникнуть у человека со СПИДом. Врач-эпидемиолог объяснила, может ли новый вариант COVID передавать вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).

Штамм "Омикрон" не может передавать вирус СПИДа, поскольку коронавирус и ВИЧ - это слишком разные виды и они вряд ли могут скрещиваться между собой.

Пути передачи тоже разные. ВИЧ инфекция передается контактным путем, а коронавирус - это аэрозольный механизм передачи. Поэтому здесь совместной передачи инфекции никак не может быть.

Версия о том, в каком организме образовался "Омикрон", очень сомнительная. Достаточно сложно установить, где именно эти мутации произошли. То, что восприимчивые организмы способствуют мутации коронавируса, повышающие его конкурентные свойства. Например, возбудитель может вызывать заболевание меньшей дозой и в результате один носитель инфекции может заразить большее количество людей.

Поэтому нам нужно стремиться к тому, чтобы как можно больше людей имели иммунитет. Тогда вирус, попадая в невосприимчивый организм, будет погибать и все эти мутации не будут укрепляться в популяции.

Все новые штаммы коронавируса возникают там, где мало людей с иммунитетом. Если мы сравним европейские страны, в которых высокий охват населения прививками, включая детей, то там не наблюдается роста заболеваемости.

Сейчас в мире доминирует штамм "Дельта", "Омикрон" пока еще не так распространился. И в странах, где высокий уровень вакцинации, не наблюдается вспышки инфекции. Там же, где невысокий охват населения прививками - 60 и меньше процентов - то там идет рост заболеваемости. Поэтому нужно, чтобы 80-90% людей были вакцинированы.

Татьяна Чумаченко, для РБК-Украина