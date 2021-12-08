Лікар-епідеміолог пояснила, чи може штам коронавірусу "Омікрон" передавати ВІЛ

За однією з версій штам коронавірусу "Омікрон" міг виникнути у людини зі СНІДом. Лікар-епідеміолог пояснила, чи може новий варіант COVID передавати вірус імунодефіциту людини (ВІЛ).

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла доктор медичних наук, професор і завідувач кафедри епідеміології Харківського медичного університету Тетяна Чумаченко.

Штам "Омікрон" не може передавати вірус СНІДу, оскільки коронавірус і ВІЛ - це занадто різні види і вони навряд чи можуть схрещуватися між собою.

Шляхи передачі теж різні. ВІЛ інфекція передається контактним шляхом, а коронавірус - це аерозольний механізм передачі. Тому тут спільної передачі інфекції ніяк не може бути.

Версія про те, в якому організмі утворився "Омікрон", дуже сумнівна. Досить складно встановити, де саме ці мутації відбулися. Те, що сприйнятливі організми сприяють мутації коронавірусу, підвищують його конкурентні властивості. Наприклад, збудник може викликати захворювання меншою дозою і в результаті один носій інфекції може заразити більшу кількість людей.

Тому нам потрібно прагнути до того, щоб якомога більше людей мали імунітет. Тоді вірус, потрапляючи в несприйнятливий організм, буде гинути і всі ці мутації не будуть зміцнюватися в популяції.

Всі нові штами коронавірусу виникають там, де мало людей з імунітетом. Якщо ми порівняємо європейські країни, в яких високе охоплення населення щепленнями, включаючи дітей, то там не спостерігається зростання захворюваності.

Зараз у світі домінує штам "Дельта"," Омікрон " поки ще не так поширився. І в країнах, де високий рівень вакцинації, не спостерігається спалаху інфекції. Там же, де невисоке охоплення населення щепленнями - 60 і менше відсотків - то там йде зростання захворюваності. Тому потрібно, щоб 80-90% людей були вакциновані.

Тетяна Чумаченко, для РБК-Україна