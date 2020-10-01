Вторые сутки подряд в Украине фиксируют больше 4000 новых заболевших COVID-19. О причинах такой статистики врач-иммунолог Федор Лапий рассказал в комментарии РБК-Украина.

Большой рост заболеваемости COVID-19 был прогнозирован на осень этого года. И единственная причина в том, что продолжается пандемия. Этот год будет сложным для всех. Во всех странах фиксируется увеличение случаев заражения вирусом.

Если говорить о научных основаниях для роста заболеваемости, то, во-первых, люди во время холодной поры года больше времени проводят в закрытых помещениях и контактируют друг с другом.

Большую роль, как и для многих инфекций, передающихся воздушно-капельным путем, играет тот фактор, что дети находятся на обучении – посещают школы и садики. К таким инфекциям, в том числе, относится и COVID-19. Плюс люди устали и хотят посещать кафе, рестораны, кинотеатры, выставки, встречаться с друзьями.

Все эти факторы влияют на распространение вируса, вызывающий COVID-19.

Федор Лапий, для РБК-Украина