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Врач рассказала, могут ли в Украине ввести вакцинацию для всех детей

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Киев, Четверг 26 августа 2021 14:14
Врач рассказала, могут ли в Украине ввести вакцинацию для всех детей Фото: среди детей возможна вспышка коронавируса (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Людмила Мухарская, врач-эпидемиолог

В Украине начинается новый учебный год с 1 сентября, среди детей есть возможность вспышки коронавируса. Однако, в Украине ввели вакцинацию только для определенных групп детей.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала врач-эпидемиолог, Заслуженный врач Украины, экс-заместитель главного санитарного врача, глава правления Всеукраинского союза общественных организаций "Украинский санитарно-эпидемиологический союз" Людмила Мухарская.

Мы имеем дело с сезонными заболеваниями. Возбудители таких заболеваний именно в осенне-зимний период. В начале осени растет заболеваемость. Если сравнивать не день с днем, а неделю с неделей, то видим рост заболеваемости. Это будет происходить и в последующие месяцы.

Кроме того, у нас еще активно передается вирус "Дельта". Этот вирус передается быстрее. И это также влияет на рост заболеваемости.

Чем отличается штамм коронавируса "Дельта" от других видов? Заболевание протекает одинаково. Фиксируются более тяжелые формы. Но если предыдущие штаммы вызывали заболеваемость у старших людей, то сейчас - у младших, даже у детей.

Среди детей риск возникновения вспышки существует. Примером является ситуация в одном из детских лагерей (вспышка в лагере "Молодая гвардия" в Одессе, - ред.). Есть разговоры, чтобы вакцинировать всех детей. Сейчас в Украине разрешено прививать детей от 12 лет. Но тех, у которых есть показания для этого: какие-то заболевания хронические, например.

Если будет принято решение на уровне нормативных документов обо всех детях, то будут всех вакцинировать. Но сейчас идет речь только об определенных группах.

Вакцинироваться надо, чтобы не было вспышки. Поэтому не нужно ждать вспышки, нужно принимать решение до вспышки, чтобы она не состоялась. Для вакцинации всех детей нужно подготовить нормативную базу, распорядительные документы, которые будут вводить эту вакцинацию.

Людмила Мухарская для РБК-Украина

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